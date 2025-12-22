ಮುದ್ಖೇಡ್ ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ: ಒಂದು ಮತದಿಂದ ಗೆದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ!
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುದ್ಖೇಡ್ ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮತದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರೇಮ್ಲಾಬಾಯಿ ಪಾಂಚಾಲ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 22, 2025 at 9:09 PM IST
ನಾಂದೇಡ್ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) : ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 'ಒಂದು ಮತ' ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಮುದ್ಖೇಡ್ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರೇಮ್ಲಾಬಾಯಿ ಪಾಂಚಾಲ್ ಎಂಬುವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮತದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತದ ಮಹತ್ವ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತವೂ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ. ತಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮತವು ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 2025ರ ಮುದ್ಖೇಡ್ ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ಕಥಾವಸ್ತುವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.
ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ, ನಾವು "ನನ್ನ ಒಂದು ಮತ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ?" ಎಂದು ಗೊಣಗುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮತದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಪತನವಾದ, ಅದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಮತದಿಂದ ಪರಾಭವಗೊಂಡ, ಅದೇ ಒಂದು ಮತದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಘಟನೆ ಮುದ್ಖೇಡ್ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಒಂದು ಮತದ ಅಂತರದಿಂದ ಪ್ರೇಮ್ಲಾಬಾಯಿ ಪಾಂಚಾಲ್ ಗೆಲುವು: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ 70 ವರ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರೇಮ್ಲಾಬಾಯಿ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಪಾಂಚಾಲ್ ಅವರು ಮುದ್ಖೇಡ್ ನಗರ ಪರಿಷತ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3 (ಎ) ನಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೋಮಿನ್ ಶಾಹಿದಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಇಬ್ಬರೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದವು. ಇದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಆಯಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲೂ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಮ್ಲಾಬಾಯಿ ಪಾಂಚಾಲ್ 779 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಅವರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಮೋಮಿನ್ ಶಾಹಿದಾ 778 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರೇಮ್ಲಾಬಾಯಿ ಪಾಂಚಾಲ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮತದ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರ ಮತವೂ ಮೌಲ್ಯಯುತ: ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಭಾರಿ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಗರಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ಒಂದು ಮತದ ಮಹತ್ವ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರ ಮತವು ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮತವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮುದ್ಖೇಡ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ಮತದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಮತವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಮತದ ಮಹತ್ವವೇನು?
1. ಸರ್ಕಾರದ ಪತನ ಅಥವಾ ಉಳಿವು: ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ 1999 ರಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಸರ್ಕಾರ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತದಲ್ಲಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮತದಿಂದ ಪತನಗೊಂಡಿತು. ಆ ಒಂದು ಮತದಿಂದಾಗಿ, ದೇಶವು ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
2. ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಸೋಲಿನ ನಡುವಿನ ತೆಳು ಗೆರೆ: ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಓರ್ವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 1 ರಿಂದ 10 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದ ಉದಾರಹಣೆ ಉಂಟು. 2008 ರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಸಿ.ಪಿ. ಜೋಶಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮತದಿಂದ ಸೋಲುವ ಮೂಲಕ ಇಂತಹದ್ದೇ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶ ಏನಂದರೆ, ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಅಂದು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರೆ, ಜೋಶಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಬಹುದಿತ್ತು.
3. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ: ಮತದಾನವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ಅವನು ನಾಯಕರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮತವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ನೀರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ನಂತಹ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶದ ನೀತಿಗಳು (ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಭದ್ರತೆ) ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
4. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮತವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
5. ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ: ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ಜನರು ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನೈತಿಕ ಒತ್ತಡ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. "ಒಂದು ಮತದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?" ಎಂದು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಯೋಚಿಸಿದರೆ, ತಪ್ಪು ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪ್ರತಿ 'ಮತ' ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮತವು ಶಾಂತಿಯುತ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ.
