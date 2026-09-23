ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳ ನೇಮಕ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಹರೀಶ್ ದ್ವಿವೇದಿ ನೇಮಕ
ತರುಣ್ ಚುಗ್ ಅವರನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 23, 2026 at 7:30 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು ಇಂದು ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಹರೀಶ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಹ ಪ್ರಭಾರಿ ಆಗಿ ಡಾ.ಕಾಸಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಅವರನ್ನು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶಂಭು ಅವರನ್ನು ಸಹ - ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಹರಿಯಾಣದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin ने विभिन्न राज्यों के निम्नलिखित प्रदेश प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्तियां की है।— BJP (@BJP4India) September 23, 2026
ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। pic.twitter.com/S3as4bSf3q
ವಿನಯ್ ಸಹಸ್ರಬುದ್ಧೆ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜಮ್ಯಾಂಗ್ ತ್ಸೆರಿಂಗ್ ನಮ್ಗ್ಯಾಲ್ ಮತ್ತು ದರ್ಶನಾ ಜರ್ದೋಷ್ ಅವರು ಸಹ - ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿಪುರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಪ್ಲಬ್ ಕುಮಾರ್ ದೇವ್ ಅವರನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಬೈಜಯಂತ್ ಜಯ್ ಪಾಂಡಾ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಮಿತ್ ಮಾಳವೀಯ, ಸದಾನಂದ ಶೇಟ್ ತನವಡೆ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ಜೀತ್ ಸೆಹ್ರಾವತ್ ಅವರು ಸಹ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಸುನಿಲ್ ಬನ್ಸಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಮ್ ಮಾಧವ್ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಂಡ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಹ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಂಡ ಡಾ. ಕಾಸಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.#BJP4Karnataka pic.twitter.com/GwUA1DqTJv— BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) September 23, 2026
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ರಾಜು ಬಿಸ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕನದ್ ಪುರಕಾಯಸ್ಥ ಅವರನ್ನು ಮೇಘಾಲಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತರುಣ್ ಚುಗ್ ಅವರನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪಕ್ಷವು ಸತೀಶ್ ಪೂನಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಜಮ್ಮು - ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ಗೆ, ಗಜೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಜಾರ್ಖಂಡ್ಗೆ, ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಕೇರಳಕ್ಕೆ, ಅರವಿಂದ್ ಭದೋರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರನ್ನು ಅಸ್ಸಾಂಗೆ, ಮಹೇಂದ್ರ ಪಾಂಡೆ ಅವರನ್ನು ಚಂಡೀಗಢಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಬಿಜೆಪಿಯು ಅನಿಲ್ ಬಲುನಿ ಅವರನ್ನು ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗದ (ಇದರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಘಟಕ ಸೇರಿವೆ) ಸಂಯೋಜಕರನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದ ಆಶಿಶ್ ಉಷಾ ಅಗ್ರವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿ, ಆ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಲುನಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
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