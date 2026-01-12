ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮೂರು ನಾಗರಹಾವುಗಳ ಜೊತೆ ಬಂದ ಉರಗ ತಜ್ಞ: ವೈದ್ಯರು, ರೋಗಿಗಳು ಕಂಗಾಲು
Published : January 12, 2026 at 5:52 PM IST
ರೋಹ್ಟಸ್ (ಬಿಹಾರ): ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನಗೆ ಕಚ್ಚಿದ ಹಾವು ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯದೇ ಮೂರು ನಾಗರ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಬಿಹಾರದ ಸಸರಾಮ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ತಜ್ಞ ಗೌತಮ್ ಕುಮಾರ್, ಶನಿವಾರ ಹಾವಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಂದು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಮೂರು ನಾಗರಹಾವುಗಳನ್ನು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಇವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವಾಗ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಟ್ರಾಮಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಚೀಲದಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ನು ಕಂಡಾಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳು, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕಂಡಾಕ್ಷಣ ಜನರು ಭಯದಿಂದ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಾವುಗಳು 8 ರಿಂದ 10 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಇದ್ದವು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತಮಾಡಿರುವ ಉರಗ ತಜ್ಞ ಗೌತಮ್, ನಾನು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಾವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಲು ಇಂದು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ. ಯಾವ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದೇ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಚೀಲದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗೌತಮ್ ಕುಮಾರ್ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು, ಬಳಿಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಗೌತಮ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸದ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ವೈದ್ಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಮೂರು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
