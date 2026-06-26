ಕಾಲಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆ: ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ!
ಒಡಿಶಾ ಮಲ್ಕಂಗಿರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತನಗೆ ಕಚ್ಚಿದ ಹಾವಿನ ಸಮೇತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
Published : June 26, 2026 at 5:14 PM IST
ಮಲ್ಕನ್ಗಿರಿ(ಒಡಿಶಾ): ಇಲ್ಲಿನ ಮಲ್ಕನ್ಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದು, ಅಸಾಧಾರಣ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಭಯಭೀತರಾಗುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಅದರ ಜಾತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಕುರುಂಪಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಣಿಮಾ ನಾಯಕ್ (38) ಎಂಬವರು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ. ಆಗ ಅವರು ಭಯದಿಂದ ಕಿರುಚಾಡದೆ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಬಿಸ್ಕಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಥಿಲಿ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಮಲ್ಕಂಗಿರಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ (DHH) ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಹಾವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೇಕೆ ತಂದಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಈ ಹಾವು ವಿಷಕಾರಿಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಗುರುತಿಸಲೆಂದು ತಂದಿರುವುದಾಗಿ ಎಂದು ಮಣಿಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸ್ನೇಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸುಭೇಂದು ಮಲ್ಲಿಕ್ ಎಂಬವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, "ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿದು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಧೈರ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಇದು ರಸೆಲ್ಸ್ ವೈಪರ್ ಹಾವು. ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ. ಈ ಜಾತಿಯ ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಜನರು ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಆದರೆ, ಅವರು ಕಚ್ಚಿದ ಹಾವಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಮಣಿಮಾ ನಾಯಕ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಿಹೆಚ್ಹೆಚ್ಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಇದೆ. ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲೈಟಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅವರನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಡಿಹೆಚ್ಹೆಚ್ನ ಡಾ.ಪ್ರಫುಲಾ ಕುಮಾರ್ ಬೆಹೆರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧದ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂರೋಟಾಕ್ಸಿಕ್. ಈ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕಚ್ಚಿದ ಹಾವು ವ್ಯಾಸ್ಕುಲೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಕಚ್ಚಿದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಸೋಂಕು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಷವನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸೋಂಕು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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