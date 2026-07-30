ಭಗವಾನ್ ಬಿರ್ಸಾ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಗರಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಕೃತಕ ಕಾವು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮರಿಗಳ ಜನನ!
ಈ ಸಾಧನೆಯು ಉದ್ಯಾನವನದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿ ಉದ್ಯಾನದ ಪಶುವೈದ್ಯ ಡಾ. ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಾಹು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 30, 2026 at 5:08 PM IST
ರಾಂಚಿ (ಜಾರ್ಖಂಡ್): ರಾಂಚಿಯ ಓರ್ಮಾಂಜಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಾನ್ ಬಿರ್ಸಾ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಗರಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಕೃತಕ ಕಾವು ನೀಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಐದು ಮರಿಗಳು ಜನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಸರೀಸೃಪ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನ ಈ ಕೃತಕಕಾವಿನ ಮೂಲಕ ಎಂಟು ಎರಡು ತಲೆ ಹಾವಿನ ಮರಿಗಳ ಜನನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಭಗವಾನ್ ಬಿರ್ಸಾ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದ ಪಶುವೈದ್ಯ ಡಾ. ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಾಹು ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಸಾಧನೆಯು ಉದ್ಯಾನವನದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸರೀಸೃಪ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂತ್ರಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಏಳು ನಾಗರಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೃತಕ ಕಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ಥಾಪಿತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 70 ರಿಂದ 72 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮರಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿವೆ ಎಂದರು.
"ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿಮ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಗರಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಕೃತಕ ಕಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನದ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಹರ್ಪಿಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾವು ಕೊಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಎರಡು ತಲೆಹಾವಿನ ಮರಿಗಳು ಜನಿಸಿವೆ. ಇದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದರ ಸರೀಸೃಪ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃಗಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಐಎಫ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಯಶಸ್ಸು ಸರೀಸೃಪ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಕೃತಕ ಕಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನ, ಸಮರ್ಪಿತ ತಂಡದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಉದ್ಯಾನವನದ ಬದ್ಧತೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರೀಸೃಪ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆವೇಗವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಉಪಕ್ರಮದಿಂದ ಪಡೆದ ಅನುಭವವು ಸರೀಸೃಪಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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