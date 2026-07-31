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ಕಲ್ಲು ಮಾಫಿಯಾ ಕಿಂಗ್​ಪಿನ್ ಸಂಬಂಧಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 28 ಕೋಟಿ ನಗದು, 15 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಪತ್ತೆ!

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, 28 ಕೋಟಿ ನಗದು ಮತ್ತು 15 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್​ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ತುಳು ಮೊಂಡಲ್‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 31, 2026 at 8:30 AM IST

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ಬಿರ್ಭುಮ್(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಇಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲು ಮಾಫಿಯಾ ಕಿಂಗ್‌ಪಿನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ತುಳು ಮೊಂಡಲ್‌ ಎಂಬಾತನ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬನ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, 28.5 ಕೋಟಿ ರೂ ನಗದು ಮತ್ತು 15 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಲಿಗೆ ಜಾಲ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತುಳು ಮೊಂಡಲ್‌ನ ಸಂಬಂಧಿ ಮೀನಾರ್ ಮೊಂಡಲ್ ಎಂಬವನ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ಬಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಸುಮಾರು 20 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮೀನಾರ್‌ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಳು ಮೊಂಡಲ್ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಮೊದಲು ತುಳು ಮೊಂಡಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಟ್ರಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಾಗಣೆ ಮೂಲಕ ನೂರಾರು ಡಂಪರ್ ಟ್ರಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. 2015ರ ನಂತರ ಬಿರ್ಭುಮ್‌ನ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಈತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಮಾಜಿ ಬಿರ್ಭುಮ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅನುಬ್ರತ ಮೊಂಡಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಈತನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿಗಾರಿಕೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಈತ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭೂ ಮತ್ತು ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಡಿಸಿಆರ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ನಕಲಿ ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕರಿಂದ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಮರಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 7,000 ರೂ. ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದನಗಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆರೋಪವನ್ನು ತುಳು ಮೊಂಡಲ್ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳ (CBI) ಹೊರಿಸಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಬ್ರತ ಮೊಂಡಲ್ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ.

2024ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಐಷಾರಾಮಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತುಳು ಮೊಂಡಲ್ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ತಿಲ್ಪಾರಾ ಜಲಾಶಯದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ ನಂತರ ಈತನ ಡಂಪರ್ ಟ್ರಕ್‌ಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಯೂರಾಕ್ಷಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದವಾಗಿತ್ತು. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ನಂತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತುಳು ಮಂಡಲ್‌ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಆರೋಪಗಳು ತನಿಖಾ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.

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BIRBHUM RAID
TULU MONDAL
CASH FOUND
STONE MAFIA KINGPIN TULU MONDAL
WEST BENGAL RAID

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