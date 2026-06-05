ETV Bharat / bharat

ದಿಢೀರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಬಂತು ₹294 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ! ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದ ಪ್ಲಂಬರ್!

ಪ್ಲಂಬರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಖಾತೆಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ 2.948 ಬಿಲಿಯನ್ ಜಮಾಯಾಗಿದ್ದು, ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

PLUMBER BECOMES CROREPATI
ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಖಾತೆ ವಿವರ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಕಾಸ್ ಕುಮಾರ್ (ಕೆಂಪು ಟೀ ಶರ್ಟ್‌) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 5, 2026 at 6:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಗಯಾ(ಬಿಹಾರ): ಪ್ಲಂಬರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಬೆಳಗಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆ ಬೋಧ್​ಗಯಾದ ಮಸ್ತ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ವಿಕಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬಾತನ ಖಾತೆಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ 294 ಕೋಟಿ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಕಂಡು ಯುವಕ ಹೌಹಾರಿದ್ದಾನೆ.

ಪ್ಲಂಬರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಕಾಸ್ ಕುಮಾರ್, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರದಿಂದ 12 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೂನ್ 4ರಂದು ತಮ್ಮ ಜಿಯೋ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ 94 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಇರಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 294.80 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

Plumber Becomes Crorepati
ವಿಕಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹294.80 ಕೋಟಿ ಜಮೆ (ETV Bharat)

"ನಾನು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಜಿಯೋ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 6ರಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂತೆ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1,300 ರೂ.ಗಳಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು 1,200 ರೂ.ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ. ಬಾಕಿ 100 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಜೂನ್ 4ರಂದು ನನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ 94 ಕೋಟಿ ರೂ. ತೋರಿಸಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊತ್ತ ಇದು. ನಂತರ, ಸಂಜೆ ನಾನು ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮೂಲಕ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಆ ಮೊತ್ತವು 294.80 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಿಕಾಸ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

"ಈ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 10ರಿಂದ 12 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಹಲವಾರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದವು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 294.8 ಕೋಟಿ ರೂ ಇದೆ. ನಾನು ಸೈಬರ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಬೋಧಗಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೂ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬೋಧ್​ಗಯಾ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆಗಳು, ವಹಿವಾಟು ಐಡಿಗಳು, ಸರ್ವರ್ ಲಾಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಲೋಪದ ಭಾಗವೇ ಅಥವಾ ಇತರ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇವೆಯೇ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

GAYA NEWS
BIHAR NEWS
GAYA LABORER NEWS
PLUMBER BANK ACCOUNT
PLUMBER BECOMES CROREPATI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.