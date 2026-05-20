ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ ಆರೋಪ: ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್​​ಗೆ ಸೇರಿದ 92 ಪ್ಲಾಟ್ಸ್​​, 5 ಮನೆಗಳು ಪತ್ತೆ!

ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ವಿಚಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಕ್ರಮ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ಆರೋಪಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮನೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 20, 2026 at 6:07 PM IST

ಭುವನೇಶ್ವರ (ಒಡಿಶಾ): ರಾಜ್ಯದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ಇಇ) ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆದ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವು, ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿನ 92 ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳು, 5 ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಚರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ಜಾಗೃತ ದಳವು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೊರಾಪುಟ್ ಜಾಗೃತ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ಭವಾನಿಪಟ್ನ ವಿಶೇಷ ಜಾಗೃತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭುವನೇಶ್ವರದ ಭವಾನಿಪಟ್ನ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಗೋಸಾನಿಮುಂಡಾದಲ್ಲಿ 4500 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ, ಕುಸುಮ್‌ಖುಂಟಿಯಲ್ಲಿ 2625 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ, ಅಲ್ಲಿ 1300 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಕ್ಸರಾ ಮೋಟಾರ್ ಚೌಕ್‌ನಲ್ಲಿ 4228 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ದ್ವಾರಕಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ 1180 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೊಕ್ಸರಾ ಮೋಟಾರ್ ಚೌಕ್‌ನಲ್ಲಿ 8 ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಕಿತ್ಪದರ್‌ನಲ್ಲಿ 16.93 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಭುವನೇಶ್ವರದ 83 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ 92 ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಭುವನೇಶ್ವರ, ಕೊಕ್ಸರಾ ಮತ್ತು ನಬರಂಗ್‌ಪುರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಭುವನೇಶ್ವರ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನ (ಹ್ಯುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ) ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 10.70 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳು, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು 16.78 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ನಗದೂ ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾಲಾಗಿದೆ.

ಆದಾಯ ಮೀರಿ ಆಸ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ (ಮಂಗಳವಾರ) ಆರೋಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 6 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ತಂಡ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 6 ಡಿಎಸ್‌ಪಿಗಳು, 6 ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

