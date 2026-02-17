ETV Bharat / bharat

ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರಾ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್?: ಗೇಟ್ಸ್‌ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಸರ್ಕಾರದ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾಹಿತಿ

ಟೆಕ್​ ದೈತ್ಯ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್​ ಕಂಪನಿಯ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಲ್​ ಗೇಟ್ಸ್​ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಲ್​ಗೇಟ್ಸ್​ ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

Bill Gates will deliver keynote address as scheduled at AI India Summit, says Gates Foundation
ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್​ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಲ್​ ಗೇಟ್ಸ್ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 17, 2026 at 3:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ್​ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್​​ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್​ ತಜ್ಞರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಟೆಕ್​ ದೈತ್ಯ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಲ್​ ಗೇಟ್ಸ್​ ಅವರು ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಲ್​ಗೇಟ್ಸ್​, ಎಪ್ಟ್ಸೀನ್​ ಫೈಲ್ಸ್​ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವೆಂಬಂತೆ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವವರ ಮಾಹಿತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್​ ಗೇಟ್ಸ್​ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಲ್​ಗೇಟ್ಸ್​ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಗೇಟ್ಸ್​ ಫೌಂಡೇಶನ್​ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಬಿಲ್​ ಗೇಟ್ಸ್​ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಫೆ.19ರಂದು 11.50ಕ್ಕೆ ಶೃಂಗವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೂ ಗೇಟ್ಸ್​ ಪೌಂಡೇಶನ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

"ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಐ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ, ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಐ ಭಾರತದ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಭಾರತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಮಾದರಿಯು ಪ್ರಭಾವ, ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗಾಗಿ ಎಐ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಗೇಟ್ಸ್​ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್​, ಯಾರು ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕುರಿತು ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

BILL GATES AI INDIA SUMMIT
GATES FOUNDATION AI INDIA SUMMIT
AI INDIA SUMMIT 2026
ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್
AI INDIA SUMMIT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.