ETV Bharat / bharat

ಇಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್​ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಲ್​ಗೇಟ್ಸ್​; ಆರೋಗ್ಯ, ಎಐ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ

ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿರುವ ಗೇಟ್ಸ್​​ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾಯ್ಡು, ಐಟಿ ಸಚಿವ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

bill-gates-to-visit-andhra-on-monday-hold-discussions-with-cm-naidu-on-health-ai
ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು- ಬಿಲ್​ಗೇಟ್ಸ್​ (X/@ncbn/File photo)
author img

By PTI

Published : February 16, 2026 at 10:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಅಮರಾವತಿ: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್​ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಲ್​ ಗೇಟ್ಸ್​ ಇಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಸಹಕಾರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿರುವ ಗೇಟ್ಸ್, ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು, ಐಟಿ ಸಚಿವ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಲಿರುವ ಅವರು ಸಿಎಂ ಜೊತೆಗೆ ಐಟಿ ಸಚಿವ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚವಿ ಪಿ ನಾರಾಯಣ, ಗೇಟ್ಸ್ ಅಮರಾವತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಾಗಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಲಿದ್ದು, ಎಐ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ಗಮನ ಹರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಪ್ಪಂನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವಂತೆ ಈ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಬಳಿಕ ಗೇಟ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಗವರ್ನನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್​ಗೆ ತೆರಳಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನಾಯ್ಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಸ್ವರ್ಣ ಆಂಧ್ರ 2047 ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಮೆಡ್-ಟೆಕ್, ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ದಾಖಲೆ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಸಂಜೀವನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಂದ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಗೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತರವರ ತಂಡ ಅಮರಾವತಿಯ ಉಂಡವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಗೇಟ್ಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅವಿಭಜಿತ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾಯ್ಡು ನೀಡಿದ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಭೇಟಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: 'ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್'ದಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ: ಬಿಲ್​ ಗೇಟ್ಸ್​

ಬಿಲ್​ಗೇಟ್ಸ್​ ಭೇಟಿಯಾದ ಆಂಧ್ರ ಸಿಎಂ; ಶಿಕ್ಷಣ- ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ

TAGGED:

BILL GATES WITH CM NAIDU
BILL GATES IN AI SUMMIT
GATES HOLD DISCUSSIONS WITH NAIDU
BILL GATES TO VISIT ANDHRA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.