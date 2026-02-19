ETV Bharat / bharat

ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್​ ಗೇಟ್ಸ್​ ಭಾಗಿಯಾಗಲ್ಲ: ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್​ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್​ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದ ಫೌಂಡೇಶನ್​ ಇದೀಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಬಿಲ್​ ಗೇಟ್ಸ್​ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 19, 2026 at 1:17 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ್​ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್​ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಲ್​ ಗೇಟ್ಸ್​ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ಫೌಂಡೇಶನ್​ ಇಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೇಟ್ಸ್ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಗೇಟ್ಸ್​ ಅಗೈರಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ಸ್ ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಆಯೋಜಕರು ಅನಾನುಕೂಲತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಫೆ.17ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಂಚಿಕೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಗೇಟ್ಸ್‌ ಅವರಿಗೆ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಫೆ.16ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಐದು ದಿನಗಳ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ ವಕ್ತಾರರು, ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು.

ಇದಾದ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ, ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೌಂಡೇಶನ್​ನ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂಕುರ್​ ವೊರಾ, ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಗಣನೆಯ ಬಳಿಕ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗೇಟ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಟೆಕ್​ ದಿಗ್ಗಜರು, ಉದ್ಯಮ ನಾಯಕರು, ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು, ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ಸ್​ ಹೆಸರು ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೊದಲು ಫೆ.19ರಂದು ಗೇಟ್ಸ್​ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಕುರಿತು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ಕೂಡಾ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಗೇಟ್ಸ್​ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಶೃಂಗಸಭೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್​ ಫೈಲ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ಸ್​ ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಗೇಟ್ಸ್​ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಕುರಿತು ಮಾತಾನಾಡಿದ ಗೇಟ್ಸ್​ ವಕ್ತಾರರು, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಂಬದ್ಧ ಎಂದಿದ್ದರು.

ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಗೇಟ್ಸ್,​ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಎನ್.​ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

