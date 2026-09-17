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113 ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಬೈಕ್​ ಮೇಲಿದೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡದ ಚಲನ್​!

ಹರಿಯಾಣದ ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರ ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ ಬೈಕೊಂದರ ಮೇಲೆ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದಂಡದ ಚಲನ್​ಗಳು ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

BIKE CHALLAN
ಪೊಲೀಸರು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಚಲನ್​ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು (IANS/ file)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 17, 2026 at 1:50 PM IST

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Updated : September 17, 2026 at 2:20 PM IST

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ಗುರುಗ್ರಾಮ್ (ಹರಿಯಾಣ): ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ದಂಡ (ಚಲನ್​) ವಿಧಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೈಕ್​​ಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೊತ್ತ ಬರೀ 10.68 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಬೈಕ್​ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 113 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ.

ಹೌದು. ನೀವು ಓದಿದ್ದು ನಿಜ. ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ ಬೈಕ್​​ ಮೇಲೆ ಸದ್ಯ 10 ಲಕ್ಷ 68 ಸಾವಿರದ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವಿದೆ. ಬೈಕ್​ ಮಾರಿದರೂ ದಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ತುಸು ಹಣವೂ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಆ ಬೈಕ್​ ಅನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಎಂಡಿಐ ಚೌಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿತರಾಗಿದ್ದ ವಲಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಎಸ್​ಐ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಬೈಕ್​ ಒಂದನ್ನು ತಡೆದು, ಸವಾರನಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸವಾರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಬೈಕ್​​ನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಇದರ ಮೇಲೆ 113 ಚಲನ್​ಗಳು ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಬೈಕ್​​ಗೆ ವಿಮೆಯೂ ಇಲ್ಲ: ಬೈಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ-1988ರ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಅಡಿ 113 ಬಾಕಿ ದಂಡಗಳು ಇವೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10,68,500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಾಕಿ ದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದೇ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (PUC) ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ವಿಮೆ ಇಲ್ಲದೇ ಚಲಾವಣೆ ಸೇರಿ ಇತರ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿವೆ.

ದಂಡ ಬಾಕಿ, ಬೈಕ್​ ಜಪ್ತಿ: ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಚಲನ್​ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬೈಕ್​ ಅನ್ನು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸದ ವಾಹನ ಸವಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ದಂಡನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಅವರ ಬಾಕಿ ದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ: ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ವಿಮೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಲಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಎಸ್​ಐ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಾಹನ ಸವಾರರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

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Last Updated : September 17, 2026 at 2:20 PM IST

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BIKE CHALLAN IN GURUGRAM
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ಬೈಕ್​ ಚಲನ್​
ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ 10 ಲಕ್ಷ ದಂಡ
BIKE CHALLAN

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