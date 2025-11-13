60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಸಂಗ್ರಹ! ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹವ್ಯಾಸ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ವಿಚಿತ್ರ
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಿಕಾನೆರ್ನ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಮೊಹ್ತಾ ಎಂಬವರು ಕಳೆದ 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವ ಹವ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಕಾನೆರ್(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ನೋಡುಗರಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಎನ್ನಿಸಬಹುದು. ಇದೇನಿದು? ಸುಮ್ನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೂ ಮೂಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮನರಂಜನೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದೇ ಇರದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಿಕಾನೆರ್ನ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಮೊಹ್ತಾ.
ಕಳೆದ 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೋತಿಲಾಲ್, ಹಳೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಾಡುಗಳ ಕಟ್ಟಾ ಅಭಿಮಾನಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಲು, ಆಲಿಸುವ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಅವರು 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವಾಗ, ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡ ಹವ್ಯಾಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ಸಾಹಿಯಾಗಿ ಇಡಬಲ್ಲದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ನಾನೊಬ್ಬ ಸಂಗೀತಪ್ರೇಮಿ. ಕಳೆದ 60 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 6-8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವೆ. ಸಂಗೀತ ಕೇಳದ ಹೊರತು, ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವುದು ನನ್ನ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಬಿಕಾನೆರ್ನ ಮಾವಾ ಪಟ್ಟಿ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಂಗೀತವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸದೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗರು. ಹಲವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬ ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಮೊಹ್ತಾ ತಮ್ಮ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹವ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಉತ್ಸಾಹ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಅಪಹಾಸ್ಯ: ನನಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ಬಹಳ ಸರಳ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಒಂದು ದಿನ, ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಣಕಿಸುತ್ತಾ, "ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹಣವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ. ಅದೇ ದಿನ, ಆ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಹವ್ಯಾಸ ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ 6-8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವೆ. 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಹಳೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ. ಹಲವು ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ. ಆದರೂ ಹೊಸ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತ ಆಲಿಸುವ ಹವ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.
ಸಂಗೀತ ಧ್ಯಾನದಂತೆ: ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳಿಂದ ತರಹೇವಾರಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸಂಗೀತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಹಾಡುಗಳು ಕಂಠಪಾಠ ಆಗಿವೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಬೇಸರ ಅನ್ನಿಸದು. ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚನ್ನಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದಾಗಿ, ಸಂಪತ್ತು ಇಳಿದುಹೋಯಿತು. ಆಗ ನಾನು 6ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗೋ ಬದುಕುಳಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದೆವು. ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸಂಗೀತವೇ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಖುಷಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆಸುವ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಧ್ಯಾನದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.
