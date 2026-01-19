ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್: ನಕ್ಸಲ್ ನಾಯಕ ಸೇರಿ 6 ಮಂದಿ ಹತ
ನಕ್ಸಲರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 8 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ನಕ್ಸಲ್ ನಾಯಕ ಸೇರಿ 6 ಮಂದಿ ನಕ್ಸಲರನ್ನು ಸದೆಬಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
Published : January 19, 2026 at 6:33 PM IST
ಬಿಜಾಪುರ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ಮಂದಿ ನಕ್ಸಲರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 17 ರಂದು ಇಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ನಡೆಸಿದ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ಮುಖಂಡ ದಿಲೀಪ್ ಬೆಡ್ಜಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ನಕ್ಸಲರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳಾದ ನೀರಜ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ನೇತಮ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಇಂದು (ಜ.19) ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜಾಪುರ ಎಸ್ಪಿ ಡಾ. ಜಿತೇಂದ್ರ ಯಾದವ್, ಜ.17ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಕ್ಸಲರ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಜ.18ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಡಿಆರ್ಜಿ ಬಿಜಾಪುರ, ಡಿಆರ್ಜಿ ದಂತೇವಾಡ, ಎಸ್ಟಿಎಫ್, ಕೋಬ್ರಾ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ನ ಜಂಟಿ ತಂಡವು ಈ ನಕ್ಸಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದವು. ಸದ್ಯ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಆರು ನಕ್ಸಲರ ಶವಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳಾ ನಕ್ಸಲರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷ ನಕ್ಸಲರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಎಕೆ-47 ರೈಫಲ್ಗಳು, ಮೂರು ಮ್ಯಾಗ್ಜೀನ್ಗಳು ಮತ್ತು 32 ಸುತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ನಕ್ಸಲರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಈ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಿತಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ (ಡಿವಿಸಿಎಂ) ದಿಲೀಪ್ ಬೆಡ್ಜಾ ಕೂಡ ಹತನಾಗಿದ್ದು, ಈತನ ತಲೆಗೆ ₹8 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿತ ನಕ್ಸಲರಾದ ಮಾದ್ವಿ ಕೋಸಾ (₹5 ಲಕ್ಷ), ಪಾಲೋ ಪೋಡಿಯಂ (₹5 ಲಕ್ಷ), ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಡ್ಕಮ್ (₹5 ಲಕ್ಷ), ಜುಗ್ಲೋ ಬಂಜಮ್ (₹2ಲಕ್ಷ) ಮತ್ತು ರಾಧಾ ಮೆಟ್ಟಾ (₹2ಲಕ್ಷ) ಎಂಬುವರು ಕೂಡ ಈ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಬಸ್ತಾರ್ನ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ದಿಲೀಪ್ ಬೆಡ್ಜಾ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು 135 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
- ವರ್ಷ 2006: ಸಾಲ್ಹೆಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ
- ವರ್ಷ 2007: ರಾಣಿಬೋಡ್ಲಿ ಶಿಬಿರದ ಮೇಲೆ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ
- ವರ್ಷ 2018: ಭೋಪಾಲಪಟ್ಟಣಂ ಕಾಂಡ್ಲಪರ್ತಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ
- ವರ್ಷ 2025: ಚೋಟೆಕಾಕಲೇರ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ
- ವರ್ಷ 2025: ಅನ್ನಾಪುರ್ ಟೆಕಮೇಟಾ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ
- ವರ್ಷ 2025: ಪಿಲ್ಲೂರ್ ಮತ್ತು ಟೆಕಮೇಟಾದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ
ಅಲ್ಲಿ-ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ನಕ್ಸಲರು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಬಸ್ತಾರ್ ಪ್ರದೇಶವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಕ್ಸಲರನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ, ಬಸ್ತಾರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳು ನಕ್ಸಲರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಕ್ಸಲೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಕೆಲವೇ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಗುಂಪುಗಳು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡಿವೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 163 ನಕ್ಸಲರು ಹತರಾಗಿದ್ದರೆ, 2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ನಕ್ಸಲರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
