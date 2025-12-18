ಮಗ - ಸೊಸೆಯ ಮೇಲಿನ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ನವಜಾತ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ₹50 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಅಜ್ಜಿ!
ಮಗ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನವಜಾತ ಶಿಶು (ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು) ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ.
Published : December 18, 2025 at 8:01 PM IST
ಭೋಜ್ಪುರ (ಬಿಹಾರ): ತನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹದಿಂದ ನೊಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಆಗತಾನೇ ಜನಿಸಿದ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ಕೇವಲ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ವಿಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಗರ್ಹಾನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಗಿಯಾನ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊರಗೆ ಈ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆದಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಮಗು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಾಯಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಗರ್ಹಾನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ (ಅತ್ತೆ) ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮೂವರು ಸಹಚರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಗು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ 49 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳು ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನವಜಾತ ಶಿಶು ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮಗುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದ್ಯನಿಗೆ ಮಗು ಮಾರಾಟ: ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯು ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ರೋಹ್ತಾಸ್ನ ದಿನಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹುಂಕದಿಹ್ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ. ದಿಲೀಪ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಹರಿಶಂಕರ್ ಪಂಡಿತ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಚರ ಪ್ರೀತಿ ಕುಮಾರಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಗುವಿನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವರು 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ, ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಪೋಷಕರು (ಮಗ-ಸೊಸೆ) ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ದಂಪತಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸೊಸೆಗೆ ಹೆಸರಿಗೆಯಾದ ಬಳಿಕ ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದೆ. ಆಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆದಳು. ಬಳಿಕ ವೈದ್ಯನಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಶಿಶುವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಮಗು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಾಯಿಯ ಹೇಳಿಕೆ: ನಮ್ಮ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧವಿತ್ತು. ನನ್ನ ಪತಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದೆವು. ಬಳಿಕ ಹಾಜಿಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ (ಮಗು ಮಾರಿದ ಮಹಿಳೆ) ಛಠ್ ಪೂಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಹೆರಿಗೆಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲು ನನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಗಿಯಾನ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ನನಗೆ ಗಂಡು ಮ ಜನಿಸಿತು. ನಂತರ, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ನಮ್ಮೂರಿನ ಮಹಿಳೆ ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ಎಂದು ಮಗು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಗರ್ಹಾನಿ ಠಾಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಮಲ್ಜೀತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
