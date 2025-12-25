ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ(IVF) ಮೂಲಕ ಒಂದು ಹಸುವಿನಿಂದ 100 ಕರುಗಳ ಜನನ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಗ
ಸರಳ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಪ್ರಯೋಗ ಈಗ ಹಸುಗಳ ಮೇಲೂ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕ್ಷೀರ ಕ್ರಾಂತಿಯೇ ಆಗಿದೆ.
Published : December 25, 2025 at 8:38 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): ಒಂದು ಹಸು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕರುಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಬಲ್ಲದೇ? ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಹಲವು ಮರಿ ಹಾಕುವ ಹಂದಿಯಿಂದಲೂ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹಸುವಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೀರಾ? ಈ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿಯ ಪ್ರಯೋಗವೊಂದು ಬಿಹಾರದ ಪ್ರಾಣಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಹೌದು. ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಕುಲ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ(ETT) ಮತ್ತು ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಶನ್ (IVF) ಅಂದರೆ ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಹಸು 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕರುಗಳನ್ನು ಹೆರುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ರಾಜ್ಯದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ತಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಕರುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಹಿವಾಲ್, ರೆಡ್ ಸಿಂಧಿ, ಥಾರ್ಪಾರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಪೂರ್ಣಿಯಾದಂತಹ ಮುಂತಾದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ದುಷ್ಯಂತ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಹಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಸಿಂಧಿ ತಳಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪವಾಡಗಳು: ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ನೀಡುವ ಹಸುವಿನಿಂದ ಅಂಡಾಣು(Eggs)ವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಸುವಿನಿಂದ 100ರಿಂದ 120 ಅಂಡಾಣುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಹಸುವಿನಿಂದ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 127 ಅಂಡಾಣುಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಈ ಅಂಡಾಣುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃರಿಸಿ ಉನ್ನತ ತಳಿಯ ಹೋರಿಯ ವೀರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಫಲವತ್ತಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರ ನೀಡಿದರು.
7 ದಿನ ಬಳಿಕ ಹಸುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಫಲೀಕರಿಸಿದ ಭ್ರೂಣ ಅಳವಡಿಕೆ: ಫಲೀಕರಿಸಿದ ಭ್ರೂಣವನ್ನು 7 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಾಡಿಗೆ ಹಸುವಿನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ. ಇದರಿಂದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಯಿ ಹಸುವಿನಿಂದ ಬಹು ಸಂತತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ದುಷ್ಯಂತ್ ಯಾದವ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
2021ರಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ (ಐವಿಎಫ್) ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಹೆಣ್ಣು ಕರು ಜನಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 'ನಂದಿನಿ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆ ವರ್ಷ ಅಳವಡಿಸಿದ ಭ್ರೂಣಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಾ.ದುಷ್ಯಂತ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದರು.
2024ರಲ್ಲಿ 25 ಐವಿಎಫ್ ಕರುಗಳ ಜನನ: ಈ ವೈಫಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿ, 2024ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಐವಿಎಫ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಜನಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕರುವಿಗೆ 'ತನುಜಾ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಹಸುವಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಈ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 25 ಹೆಣ್ಣು ಕರುಗಳು ಜನಿಸಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಫಲೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ (ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ) ಹೊಂದಿರುವ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಡು ಕರು ಜನಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಹಸುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಭ್ರೂಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸುಮಾರು 20ರಿಂದ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು 10ರಿಂದ 15 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಹುದು. ಸದ್ಯ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿದ್ಧ ಭ್ರೂಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರ ಕ್ರಾಂತಿ: ಬಿಹಾರ ಪ್ರಾಣಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಹಸುಗಳಿನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕ್ಷೀರ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿದೆ. ಮುರ್ರಾ ಎಮ್ಮೆ ತಳಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಕುಲ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 31 ಇಂತಹ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಂದೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಸುವಿನಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಕರುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ತಳಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಡಾ.ದುಷ್ಯಂತ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮಾತು.
