ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರಲ್ಲ.. ಒಂದೇ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 80 ಜನ; ಟೆಲಿಫೋನ್ ನೌಕರರ ಗ್ರಾಮವೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಈ ಊರು!
ಅದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕರು ಒಂದೇ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರ ಗ್ರಾಮ ಅಂತಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ.
Published : December 25, 2025 at 8:49 PM IST
ಗಯಾ (ಬಿಹಾರ): ಗಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಾಲ್ಪುರ ಗ್ರಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರಾಮ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಊರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, 1950 ರಿಂದಲೂ ಜಮಾಲ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಹೀಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಗ್ರಾಮದ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದಾಗ, ಅವರ ಸ್ನೇಹಪರ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅವರ ನಡೆ ಈ ಊರಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭೋಲಾ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಿಹಾರದ ದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರಾಮ: ಜಮಾಲ್ಪುರ ಗ್ರಾಮವು ಗಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರೈಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಸಮೀಪದ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮವು ದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನೌಕರರಿದ್ದಾರೆ. ದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮವು ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರು ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರುವ ಕಥೆಯೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿ. ಈ ಗ್ರಾಮದ ಕನಿಷ್ಠ 80 ಜನರು ದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮದ 80 ಮಂದಿ ದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆ ನೌಕರರು: ಇಂದು, ಜಮಾಲ್ಪುರದ ಸುಮಾರು 80 ಜನರು ದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪರಸ್ಪರ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
2000ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ, ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BSNL) ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದಿಗೂ, ಹಳ್ಳಿಯ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳಿದರು. ಕೆಲವರು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತೊರೆದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂವಹನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿರುವ ದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು "ದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜನರ" ಗ್ರಾಮ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ 80 ಜನರು ಸರ್ಕಾರಿ ದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಈಗಲೂ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕರು ಇದ್ದಾರೆ. 2000 ರಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅನೇಕ ಜನರು ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
1976 ರಲ್ಲಿ, ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಾಸಾದ ನಂತರ, ನಾನು ಧನ್ಬಾದ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿ, ಆಗ ದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಭೋಲಾ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಸಿಗ್ನಲ್ ವರ್ಕರ್ ಆಗಿ, ನಂತರ ಲೈನ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆದಿದ್ದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, ನಾನು ದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಿಂದ 2020ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತನಾದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಮೆನ್, ಲೈನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ಸೈಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತಂತ್ರಜ್ಞನಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ - ಸರಯು ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರ
ಗ್ರಾಮದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಕಥೆ: ದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆ ಇರುವ ಗ್ರಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜಮಾಲ್ಪುರದ ಕಥೆ 1950 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 1950 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸೇರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ, ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ, ಈ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಾರು 80 ಜನರು ಸರ್ಕಾರಿ ದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2000ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BSNL) ನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಕಡಿಮೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ದೂರವಾಣಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗ್ರಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜಮಾಲ್ಪುರದ ಅನೇಕ ಜನರು ಇನ್ನೂ BSNL ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೋಲಾ ಪ್ರಸಾದ್: 1950 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಜಮಾಲ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮದ ಭೋಲಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಭೋಲಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಮಾಲ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮವು ನಿರುದ್ಯೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಭೋಲಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಮಾಲ್ಪುರದ ಜನರನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಜನರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ನಂತರ, ಸೇರಿದ ಜನರಿಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ದೊರೆತವು.
ಮೊದಲು, ನನಗೆ ಲೈನ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಖಾಯಂ ಆಯಿತು. ನಾನು 1975 ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2011 ರಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. - ಶಿವನಂದನ್ ರಾಮ್, ದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರ.
ಹೀಗೆ ಜಮಾಲ್ಪುರ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದರ ಫಲ ಇಂದು ಊರಿನ ಅನೇಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ.
