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ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಯುವಕ-ಯುವತಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ- ಹಲ್ಲೆ; ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಯುವಕ-ಯುವತಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಹಲ್ಲೆ; ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು

Bihar Shocker Couple On Motorcycle Harassed Assaulted In Gaya
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಯುವಕ-ಯುವತಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಹಲ್ಲೆ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 30, 2026 at 4:53 PM IST

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ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಗಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಸ್​ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಗುಂಪೊಂದು ಯುವಕ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ, ನಿಂದಿಸಿ, ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿರುವ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ವರು ಅಪ್ರಾಪ್ತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಶೇರ್‌ಘಾಟಿ ಎಂಬ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ (ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 29) ಯುವಕ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ ಗುಂಪು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದೆ. ಮೋಟಾರ್​ಸೈಕಲ್​ನ ಕೀ ಕಸಿದ ಗುಂಪು ಅವರನ್ನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆರೋಪಿಯಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಗಯಾದ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್​ ಸೂಪರಿಟೆಂಡೆಂಟ್​ ಸುಶೀಲ್​ ಕುಮಾರ್​, ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ ಶೇರ್‌ಘಾಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹುವಾಡಿಹ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪದ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್​ ಸೂಪರಿಟೆಂಡೆಂಟ್​ ಹಾಗೂ ಶೇರ್‌ಘಾಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಯುವಕ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದು, ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಶೇರ್​ಘಾಟಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹುವಾಡಿಹ್‌ನಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮಾಂಝಿ ಹಾಗೂ ಉಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಎಸ್​ಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಇತರೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕವೂ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿ ಇದುವರೆಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ದೂರು ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಗಯಾ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರ್ಯಾನ್​ ಎಂಬ ಇನ್ಸ್​ಟಾಗ್ರಾಂ ಐಡಿ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ. ಈ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವುದು ಎಂಬ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಜಮುಯಿ, ಸಮಸ್ತಿಪುರ, ಮುಜಫರ್‌ಪುರ, ಬಂಕಾ, ಭೋಜ್‌ಪುರ ಮತ್ತು ಬೇಗುಸರಾಯ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಕಿರುಕುಳ, ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸರಣಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ಗಯಾ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದ ವಿಧಾನವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

MORAL POLICING
COUPLE ABUSED IN BIHAR
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ
ಬಿಹಾರ ಅಪರಾಧ
COUPLE HARASSED IN GAYA

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