ಬದುಕು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್‌; ಕೋವಿಡ್​ ಸಂಕಷ್ಟ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಹೊಸ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಕೃಷ್ಣಾ ದೇವಿಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ!

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾದೇವಿಯ ತಂಜಾವೂರು ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಬದುಕು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್‌ (ETV Bharat)
ಶೇಖ್‌ಪುರ (ಬಿಹಾರ): ಗುಣ್ಹೇಸಾ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಏಕ ಕೋಣೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಗಾರದ ಹೊಳಪು ಅಂದವಾಗಿ ಮಿನುಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಐಶ್ವರ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ದೇವಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ – ಸ್ಥಳಾಂತರ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ನಿಂತು ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಬಂಗಾರದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿವು.

ಕೃಷ್ಣಾದೇವಿ ಇಂದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ತಂಜಾವೂರು ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ-ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಪತಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಅವರು ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಎರಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸೇತುವೆ ಮಾಡುವ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಿಹಾರದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶೇಖ್‌ಪುರದ ಕೃಷ್ಣಾದೇವಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕು ನೀಡಿದ ತಂಜಾವೂರು ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು (ETV Bharat)

ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾದೇವಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಶೇಖ್‌ಪುರದಿಂದ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 2014ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕವನ್ನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಂಜಾವೂರ್ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಎಂಬಾಸಿಂಗ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೈನ್ ಡೀಟೈಲ್ ಮಾಡುವ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಶೇಖ್‌ಪುರದ ಕೃಷ್ಣಾದೇವಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕು ನೀಡಿದ ತಂಜಾವೂರು ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು (ETV Bharat)

ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದ ಕೋವಿಡ್​: ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಇವರ ಬದುಕನ್ನು COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ತಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡಿತು. ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕಳೆದುಹೋದ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯವು ಖಾಲಿಯಾದ ನಂತರ, ದಂಪತಿಗಳು 2020ರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ನಂತರ ಅವರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸಿತು. ಮುಂದೇನು ಎಂಬ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಅವರನ್ನು ಕಾಡಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ತಂಜಾವೂರ್ ಕಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಂತೂ ದೂರದ ಮಾತು.

ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕತು. ಕೃಷ್ಣಾದೇವಿ ಬಿಹಾರದ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನ ಉಪಕ್ರಮವಾದ ಜೀವಿಕಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿತು. ದಂಪತಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜನರ ಕುತೂಹಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು.ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅಂತಾರೆ ಅವರು.

ಶೇಖ್‌ಪುರದ ಕೃಷ್ಣಾದೇವಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕು ನೀಡಿದ ತಂಜಾವೂರು ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು (ETV Bharat)

ಇಂದು ಅವರ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಂಪತಿಗಳು ರಾಜ್ಯಗಳಾದ್ಯಂತ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಬದುಕು ಹಸನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಟ್ನಾದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಹಾರ ಸರಸ್ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸ್ಟಾಲ್‌ನಿಂದ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಒಂದೇ ಆರ್ಡರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 3.30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆಯ ತಮ್ಮ ಎರಡು ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದವು ಎಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬದುಕು ಗೆದ್ದ ಕೃಷ್ಣಾದೇವಿ (ETV Bharat)

ಸುಲಭವಾಗಿ ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಈ ಯಶಸ್ಸು: ಆದರೆ ಈ ಯಶಸ್ಸು ದಂಪತಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕುಟುಂಬವು ಒಂದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ತಂಜಾವೂರ್ ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಹಾಳೆ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರವೀಣ್.

ಕೋವಿಡ್​ ಸಂಕಷ್ಟ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಹೊಸ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಕೃಷ್ಣಾ ದೇವಿ ದಂಪತಿ (ETV Bharat)

ಈ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ: ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4-5 ರವರೆಗೆ ಇವರು ಚಿತ್ರಿಸಲು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕೃಷ್ಣಾದೇವಿ ಅವರು ಮನೆಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ. ಪ್ರಮಾಣಿತ 2×3-ಅಡಿ ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಿಖರವಾದ ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಕೃಷ್ಣಾದೇವಿ ಅವರ ಮನದಾಳದ ಮಾತಾಗಿದೆ.

ಶೇಖ್‌ಪುರದ ಕೃಷ್ಣಾದೇವಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕು ನೀಡಿದ ತಂಜಾವೂರು ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು (ETV Bharat)

ತಂಜಾವೂರು ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ, ರಾಮ, ವಿಷ್ಣು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಶಿವನಂತಹ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಬಳಸಲಾದ ಬಣ್ಣಗಳು ಗಾಢ - ಗಾಢ ಕೆಂಪು, ಹಸಿರು, ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಚಿನ್ನದ್ದ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ. ಮರದ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಣ್ಣ, ಅಂಟು ಮತ್ತು ಜೇಡಿಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಿ ರಚಿಸಲಾದ ಉಬ್ಬು ಆಕೃತಿಗಳು ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತ್ರಿ-ಆಯಾಮದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಶೇಖ್‌ಪುರದ ಕೃಷ್ಣಾದೇವಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕು ನೀಡಿದ ತಂಜಾವೂರು ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು (ETV Bharat)

ಕೃಷ್ಣಾದೇವಿಗೆ ಅವರು ಬಿಡಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರವೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್​ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೇಖ್‌ಪುರದಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ, ಅವರ ಬಂಗಾರದ ಚಿಮ್ಮು ಹಾಕಿದ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್‌ಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ವಿಧಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವರ ಚಿತ್ರಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ

ಶೇಖ್‌ಪುರದ ಕೃಷ್ಣಾದೇವಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕು ನೀಡಿದ ತಂಜಾವೂರು ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು (ETV Bharat)

