ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: ನಾಳೆ 2ನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ: 122 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 1,302 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಬಿಹಾರದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಳೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. 122 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು 3.7 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 10, 2025 at 5:24 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ, ಬಿಹಾರ: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2025 ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಚಾರ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಾಳಿನ ಮತದಾನದತ್ತ ನೆಟ್ಟಿವೆ. 20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 122 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬೀಳಲಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತೀವ್ರ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆದ ನಂತರ ನಾಳೆ, 1302 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ. ಗಯಾ, ಭಾಗಲ್ಪುರ್, ಮಧುಬನಿ, ಕಟಿಹಾರ್, ಪೂರ್ಣಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಚಂಪಾರಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ 20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. 122 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 101 ಸಾಮಾನ್ಯ, 19 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಎಸ್ಸಿ) ಮತ್ತು 2 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಎಸ್ಟಿ) ಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿವೆ.
ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ 1302 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು: ಆಯೋಗ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಒಟ್ಟು 1,761 ನಾಮಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 1,302 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾನ್ಯವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, 70 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1,165 ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, 136 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ, 462 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಕ್ಷೇತರರಾಗಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 109 ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 11 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು (ತಲಾ 22) ಚೈನ್ಪುರ, ಗಯಾನ್ ಟೌನ್ ಮತ್ತು ಸಸಾರಾಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು (ತಲಾ ಐದು) ಬನ್ಮಂಖಿ (SC), ಚನ್ಪಾಟಿಯಾ, ಲೌರಿಯಾ, ರಕ್ಸೌಲ್, ಸುಗೌಲಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿವೇಣಿಗಂಜ್ (SC) ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಕ್ಷವಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಬಹುಮುಖಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳು ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿವೆ.
- ಬಿಜೆಪಿ: 53 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
- ಜೆಡಿ(ಯು): 44 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
- ಆರ್ಜೆಡಿ: 71 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
- ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಐಎನ್ಸಿ): 37 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
- ಜನ ಸೂರಾಜ್ ಪಕ್ಷ (ಜೆಎಸ್ಪಿ): 120 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
- ವಿಕಾಸ ಶೀಲ ಇನ್ಸಾನ್ ಪಕ್ಷ (ವಿಐಪಿ): 7 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
- ಸಿಪಿಐ (ಎಂಎಲ್-ಎಲ್): 6 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
- ಎಲ್ಜೆಪಿ (ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್): 15 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
- ಸ್ವತಂತ್ರರು: 462 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
- ಇತರರು: 487 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು: ಬಿಹಾರದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 1,302 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 136 ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 201 ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷಗಳ ಪೈಕಿ, AIMIM 18 ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು, JSP 20, RJD 12 ಮತ್ತು INC 9 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ. ಕತಿಹಾರ್ (32), ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ (25), ಅರಾರಿಯಾ (23), ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಿಯಾ (23) ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ವಿವರ: ಈ ಚುನಾವಣೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು 562 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು (ಶೇಕಡಾ 43) ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಐಪಿ ಪಕ್ಷದ ಲೌರಿಯಾದ ರಣ ಕೌಶಲ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್, 368 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಂತರ ಗುರುವಾದ ಬಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ (ಆರ್ಎಲ್ಜೆಪಿ) 250 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಬೆಲಗಂಜ್ನ ಮನೋರಮಾ ದೇವಿ (ಜೆಡಿ-ಯು) 75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪಿರ್ಪೈಂಟಿಯ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರಿ (ಬಿಎಸ್ಪಿ) ತಾವು ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಜೀರ್ಗಂಜ್ನ ಸುರೇಶ್ ರಾಜವಂಶಿ (ಎಂಎಸ್ಪಿ) ಕೇವಲ 1,100 ರೂ. ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
