ETV Bharat / bharat

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: ನಾಳೆ 2ನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ: 122 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 1,302 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಬಿಹಾರದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಳೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. 122 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು 3.7 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

Bihar Polls Phase 2 At A Glance: 122 Seats, 1,300+ Candidates
ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: ನಾಳೆ 2ನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 10, 2025 at 5:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪಾಟ್ನಾ, ಬಿಹಾರ: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2025 ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಚಾರ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಾಳಿನ ಮತದಾನದತ್ತ ನೆಟ್ಟಿವೆ. 20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 122 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬೀಳಲಿದೆ.

ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತೀವ್ರ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆದ ನಂತರ ನಾಳೆ, 1302 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ. ಗಯಾ, ಭಾಗಲ್ಪುರ್, ಮಧುಬನಿ, ಕಟಿಹಾರ್, ಪೂರ್ಣಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಚಂಪಾರಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ 20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಬೂತ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. 122 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 101 ಸಾಮಾನ್ಯ, 19 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಎಸ್‌ಸಿ) ಮತ್ತು 2 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಎಸ್‌ಟಿ) ಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿವೆ.

ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ 1302 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು: ಆಯೋಗ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಒಟ್ಟು 1,761 ನಾಮಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 1,302 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾನ್ಯವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, 70 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1,165 ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, 136 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

Campaigning for Bihar's second phase concludes today with top leaders holding rallies across key districts. Voting for 122 seats is scheduled on November 11.
Bihar Assembly Election 2025 Phase 2 Facts At A Glance (ETV Bharat)

ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ, 462 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಕ್ಷೇತರರಾಗಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 109 ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 11 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು (ತಲಾ 22) ಚೈನ್‌ಪುರ, ಗಯಾನ್ ಟೌನ್ ಮತ್ತು ಸಸಾರಾಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು (ತಲಾ ಐದು) ಬನ್ಮಂಖಿ (SC), ಚನ್ಪಾಟಿಯಾ, ಲೌರಿಯಾ, ರಕ್ಸೌಲ್, ಸುಗೌಲಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿವೇಣಿಗಂಜ್ (SC) ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Campaigning for Bihar's second phase concludes today with top leaders holding rallies across key districts. Voting for 122 seats is scheduled on November 11.
Bihar Assembly Election 2025 Phase 2 Facts At A Glance (ETV Bharat)

ಪಕ್ಷವಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಬಹುಮುಖಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳು ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿವೆ.

Campaigning for Bihar's second phase concludes today with top leaders holding rallies across key districts. Voting for 122 seats is scheduled on November 11.
Bihar Assembly Election 2025 Phase 2 Facts At A Glance (ETV Bharat)
  • ಬಿಜೆಪಿ: 53 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
  • ಜೆಡಿ(ಯು): 44 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
  • ಆರ್‌ಜೆಡಿ: 71 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
  • ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಐಎನ್‌ಸಿ): 37 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
  • ಜನ ಸೂರಾಜ್ ಪಕ್ಷ (ಜೆಎಸ್‌ಪಿ): 120 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
  • ವಿಕಾಸ ಶೀಲ ಇನ್ಸಾನ್ ಪಕ್ಷ (ವಿಐಪಿ): 7 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
  • ಸಿಪಿಐ (ಎಂಎಲ್-ಎಲ್): 6 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
  • ಎಲ್‌ಜೆಪಿ (ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್): 15 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
  • ಸ್ವತಂತ್ರರು: 462 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
  • ಇತರರು: 487 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು: ಬಿಹಾರದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 1,302 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 136 ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 201 ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷಗಳ ಪೈಕಿ, AIMIM 18 ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು, JSP 20, RJD 12 ಮತ್ತು INC 9 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ. ಕತಿಹಾರ್ (32), ಕಿಶನ್‌ಗಂಜ್ (25), ಅರಾರಿಯಾ (23), ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಿಯಾ (23) ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ವಿವರ: ಈ ಚುನಾವಣೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು 562 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು (ಶೇಕಡಾ 43) ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Campaigning for Bihar's second phase concludes today with top leaders holding rallies across key districts. Voting for 122 seats is scheduled on November 11.
Bihar Assembly Election 2025 Phase 2 Facts At A Glance (ETV Bharat)

2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಐಪಿ ಪಕ್ಷದ ಲೌರಿಯಾದ ರಣ ಕೌಶಲ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್, 368 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಂತರ ಗುರುವಾದ ಬಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ (ಆರ್‌ಎಲ್‌ಜೆಪಿ) 250 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಬೆಲಗಂಜ್‌ನ ಮನೋರಮಾ ದೇವಿ (ಜೆಡಿ-ಯು) 75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪಿರ್‌ಪೈಂಟಿಯ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರಿ (ಬಿಎಸ್‌ಪಿ) ತಾವು ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಜೀರ್‌ಗಂಜ್‌ನ ಸುರೇಶ್ ರಾಜವಂಶಿ (ಎಂಎಸ್‌ಪಿ) ಕೇವಲ 1,100 ರೂ. ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿಗೆ 10 ಪುಷ್​ಅಪ್​ ಶಿಕ್ಷೆ

TAGGED:

BIHAR ELECTION SECOND PHASE
BIHAR ASSEMBLY POLLS 2025 PHASE 2
BIHAR POLLS PHASE 2 AT A GLANCE
BIHAR POLLS 2025

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ನಾಳೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಮತದಾನ: ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಗಡಿ ಬಂದ್​

ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ 125Rನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್: ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ ಫೀಚರ್ಸ್​, ಬೆಲೆ? ​

ಶಾರುಖ್​ ನಟನೆಯ ಈ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ 18 ವರ್ಷ: ನಾಯಕಿ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆದದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ

ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ 'ದಿ ಗರ್ಲ್​​​ಫ್ರೆಂಡ್​' ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಹೇಗಿದೆ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.