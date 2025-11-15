ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ: ಜೆಡಿಯು ಮತಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ತನ್ನ ಮತದಾರರ ನೆಲೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆರ್ಜೆಡಿ
ಈ ಬಾರಿ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಸುಮಾರು 8.5 ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ.
November 15, 2025
ಪಾಟ್ನಾ, ಬಿಹಾರ: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮತ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೆಡಿಯು ತನ್ನ ಮತ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ 5 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಮತದಾರರಿಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮತಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳ (ಆರ್ಜೆಡಿ) 2020ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ತನ್ನ ಮತ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿದರೂ, ಈ ಅಜೆಂಡಾದಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಮತಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೂ 2020ರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.
ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎನ್ಡಿಎ) 202 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ 89, ಜೆಡಿಯು 85, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರ ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷ (ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್) 19, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಿತನ್ ರಾಮ್ ಮಾಂಝಿ ಅವರ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಅವಾಮ್ ಮೋರ್ಚಾ (ಜಾತ್ಯತೀತ) 5, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಶ್ವಾಹ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಮೋರ್ಚಾ (ಆರ್ಎಲ್ಎಂ) 4 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
2020ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ 125 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಿಂತ 77 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೆದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಎನ್ಡಿಎ ಗೆಲುವನ್ನು ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
75 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್: INDIA ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಅಥವಾ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಕೇವಲ 35 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾದಳ (RJD) 25 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರು, CPIML ಎರಡು, CPI(M) ಒಂದು ಮತ್ತು ಐಐಪಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. 2020 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ 110 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ 75 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಅವರ AIMIM ಪಕ್ಷವು 5 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ 2020ರ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ (BSP) ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಸೋಲು: ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಲಹೆಗಾರ - ರಾಜಕಾರಣಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಜನ್ ಸುರಾಜ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಜೆಎಸ್ಪಿ) ಮತ್ತು ಮುಖೇಶ್ ಸಾಹ್ನಿ ಅವರ ವಿಕಾಸಶೀಲ ಇನ್ಸಾನ್ ಪಾರ್ಟಿ (ವಿಐಪಿ) ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಅಳಿಸಿಹೋಗಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿವೆ.
ನಾವು ಎರಡು ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳ ಮತ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, NDA ಒಟ್ಟು ಚಲಾವಣೆಯಾದ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 46.53 ರಷ್ಟು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು 2020ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 37.26 ರಷ್ಟಿದ್ದ ಮತ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, INDIA ಬ್ಲಾಕ್ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 38 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ಶೇಕಡಾ 37.23 ರಷ್ಟಿತ್ತು.
ಈ ಬಾರಿ NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಇಂಡಿಯಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 8.5 ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 1980ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಏಕೈಕ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷ, ಈ ಬಾರಿ 101 ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತ್ತು. 2020ರಲ್ಲಿ 110 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಬಾರಿ ಜೆಡಿಯು ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ಶೇ. 19.25, 2020ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಶೇ. 15.39 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ತೀವ್ರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಜೆಪಿ (ಆರ್) 28 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಶೇ. 4.97ರಷ್ಟು ಮತ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ ಅದು 134 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಶೇ.5.66 ರಷ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
HAM(S) ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ, ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು, ಶೇ. 1.17 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. RLM ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ, ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು, ಶೇ. 1.06 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
