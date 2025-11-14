Result Analysis: NDA ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ವಿಜಯದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿವು!
ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 'ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿತೀಶ್' ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಜನರು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.
Published : November 14, 2025 at 10:59 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ, ಬಿಹಾರ: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಆರ್ಜೆಡಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ನೆಲಕಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದು 203 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) 89 ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಜನತಾದಳ ಯುನೈಟೆಡ್ (ಜೆಡಿಯು) 85 ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷ (ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್) ಅಥವಾ ಎಲ್ಜೆಪಿ (ಆರ್) 19 ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಅವಾಮ್ ಮೋರ್ಚಾ (ಜಾತ್ಯತೀತ) ಅಥವಾ ಎಚ್ಎಎಂ (ಎಸ್) ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಮಾರ್ಚಾ (ಆರ್ಎಲ್ಎಂ) ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟ 34 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆರ್ಜೆಡಿ 25, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಉಳಿದವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐಎಂಎಲ್ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಮತ್ತು ಐಐಪಿ ತಲಾ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ.
BJP_89
JD(U)- 85
RJD - 25
LJPRV -19
INC - 6
AIMIM - 5
HAMS - 5
Others -9
ವರದಿ ಬರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಅವರ ಎಐಎಂಐಎಂ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಮಾಯಾವತಿಯ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ (ಬಿಎಸ್ಪಿ) ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.
‘ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿತೀಶ್’ ಗೆಲುವು: ಸಮೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ‘ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿತೀಶ್’ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿವೆ. ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಇತರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ನಿತೀಶ್ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಜೆಡಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ನಿತೀಶ್, 2005ರ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. 2010ರಲ್ಲಿ 243 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 206 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. 2010 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ನಿತೀಶ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.ಮಾತುಕೊಟ್ಟಂತೆ ಅವರು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದರು.
ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ ನಿತೀಶ್: 2015ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರು 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಬಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಏಳು ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು' ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಪಕ್ಕಾ ಲೇನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಮಾತುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಯುವಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 35 ಪ್ರತಿಶತ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾತಿನಂತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು.
2020ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. 10 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಿತೀಶ್ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಜನರು ಜೆಡಿಯು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 43ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನಿತೀಶ್ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಭರವಸೆ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಬಾರಿ 1 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಆರ್ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಿಂತ ಮತದಾರರು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾತು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಮತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿತೀಶ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಇತರ ಅಂಶಗಳಿವು: ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಪ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವೇ ಅವರನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದಿದೆ.
ಲಾಲು ಯಾದವ್ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ: ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್, ಅವರ ತಂದೆ, ಆರ್ಜೆಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಬ್ರಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಹಲವಾರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಖ್ಯಾತ ಮೇವು ಹಗರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಳೆದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಆಡಳಿತದ ನಿತೀಶ್ ದೂರ ದೂರ: ನಿತೀಶ್ ಎಂದಿಗೂ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಆರ್ಜೆಡಿ ಮೊದಲ ಕುಟುಂಬ, ಭಾರತದ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಎನ್ಡಿಎ ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರು: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ರಹಸ್ಯವಲ್ಲ.
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವ-ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಬಿಹಾರವನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಹುಡುಗಿಯರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು, ಅವರಿಗೆ ಶಾಲಾ ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಬೈಸಿಕಲ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು. ಇದು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಮತಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ. 35 ರಷ್ಟು ಸಮತಲ ಮೀಸಲಾತಿ : ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೀವಿಕಾ ಯೋಜನೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. 10.58 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 1.4 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳು, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
ಬಿಹಾರದ ಸಾಮಾಜಿಕ - ರಾಜಕೀಯ ಭೂಸದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮಹತ್ವದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತದಾನದ ಬಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಇದರ ಯಶಸ್ಸು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಕುಡುಕ ಪುರುಷರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ನೆರವಾಗಿದೆ.
2025ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿತೀಶ್ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನವನ್ನೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಧವಾ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 400 ರಿಂದ 1100 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಡುಗೆಯವರು, ಆಶಾ (ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು) ಮತ್ತು ಮಮತಾ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ.
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು 10,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದು.
ನಿತೀಶ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 75 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರು.
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ 10,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣ, ಎನ್ಡಿಎಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 1.4 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರೇಮ್ ರಂಜನ್ ಪಟೇಲ್ ಇಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವರ ಮತದಾನದ ಶೇಕಡಾವಾರು 38 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 37 ರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ (ಪಾಟ್ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿತ್ತು). ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮತದಾರರು ಶೇ. 62.9 ರಷ್ಟು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರೆ, ಲಿಂಗಗಳ ನಡುವಿನ ಶೇ. 8.9 ರಷ್ಟು ಅಂತರವಿತ್ತು. ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮತದಾನದ ಶೇಕಡಾ 67.14 ಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಸೀಮಾಂಚಲ್ (ಈಶಾನ್ಯ ಬಿಹಾರ) ನಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಶೇ. 40 ರಿಂದ 68 ರವರೆಗೆ ಇದ್ದು, ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ, ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದು ನಿತೀಶ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಸಂತೋಷದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೋ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯೋ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ. 68 ರಷ್ಟು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿರುವ ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ದಾಖಲೆಯ ಶೇ. 88.57 ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಶೇ. 69.07 ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿತೀಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಪಾರವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ. ಸೀಮಾಂಚಲದಲ್ಲಿ 24 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 15 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 10,000 ರೂ. ಮತ್ತು ಇತರ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ಸಹ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಡೆ, ಮನೆಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾವಿತ್ರಿ ದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ನಾನು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದಾಗ ನಿತೀಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ನಮ್ಮಂತಹ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮುಜಫರ್ಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಅದು ವಿಶ್ವಾಸಘಾತುಕತನವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯ: ಜನವರಿ 2025 ರಿಂದ ಮೈತ್ರಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಎನ್ಡಿಎ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿತು. ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇತ್ತು. ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಜಂಟಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅವರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಸುಗಮ ಮತ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಅವರು ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟರು. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು JDU ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡರೂ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಿತೀಶ್ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
