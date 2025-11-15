ETV Bharat / bharat

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ: ಹೊಸ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಶೇ 42 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್​​ ಕೇಸ್: ಶೇ 90 ರಷ್ಟು MLAಗಳು ಶ್ರೀಮಂತರು!: ADR

ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಆರು ಶಾಸಕರು ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 19 ಶಾಸಕರು ಕೊಲೆ ಯತ್ನದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Bihar
ಶೇ 42 ಮಂದಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್​​ ಕೇಸ್​​​ (PTI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 15, 2025 at 8:28 PM IST

3 Min Read
ಪಾಟ್ನಾ, ಬಿಹಾರ: ADR ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಕಾವಲು - BEW ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ಎಲ್ಲಾ 243 ಜನರ ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಶೇ. 42 ರಷ್ಟು ಜನರು ಗಂಭೀರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, 2020 ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಕುಸಿತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಆಗ ಶೇ. 51 ರಷ್ಟು ಶಾಸಕರು ಇಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳ ಆರೋಪ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಎಡಿಆರ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

2025ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 102 ಶಾಸಕರು ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಶೇ. 42 ರಷ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆ, ಕೊಲೆ ಯತ್ನ, ಅಪಹರಣ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಅಕ್ರಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಂಭೀರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೇ ಆಂದೋಲನ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ಇತರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಗದಿಂದ ಹೊರಗಿಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಡಿಆರ್ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಇಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಕೀಯದ ಅಪರಾಧೀಕರಣದ ಗ್ರಾಫ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮತದಾರರು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವುದನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಇದು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಅಪರಾಧೀಕರಣದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡಾ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಡಿಆರ್ ಬಿಹಾರ ಸಂಯೋಜಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆರು ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು: ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆರು ಶಾಸಕರು ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 19 ಮಂದಿ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪಕ್ಷವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ: ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಜೆಡಿಯ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ 25 ರಲ್ಲಿ 14 ಅಥವಾ ಶೇ. 56 ರಷ್ಟು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರ ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷ (ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್) ಅಥವಾ ಎಲ್‌ಜೆಪಿ (ಆರ್) ನಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 19 ರಲ್ಲಿ 10 ಅಥವಾ ಶೇ. 53 ರಷ್ಟು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಆರು ಅಥವಾ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಜನರ ಪೈಕಿ ಮೂವರು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 89 ರಲ್ಲಿ 43 ಅಥವಾ ಶೇ. 48 ರಷ್ಟು ಜನರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಜನತಾದಳ (ಯುನೈಟೆಡ್) ಪಕ್ಷದ 85 ರಲ್ಲಿ 23 ಅಥವಾ ಶೇ. 27 ರಷ್ಟು ಜನರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

90 ರಷ್ಟು ಎಂಎಲ್​ಎ ಗಳು ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳು: ಅದೇ ರೀತಿ, ಗೆದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ಜನರು 'ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳು', ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸುಮಾರು 9.02 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 'ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ' ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಚುನಾಯಿತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ವಿಜೇತರು ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರೇ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ . ಇನ್ನು ವಿಜೇತರಲ್ಲಿ ಶೇ. 35 ರಷ್ಟು ಜನರು 5 ರಿಂದ 12 ನೇ ತರಗತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಏಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು 'ಸಾಕ್ಷರರು' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

