ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬೇಕು, ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯವಲ್ಲ: ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್​

ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್​
November 11, 2025

ಪಾಟ್ನಾ, ಬಿಹಾರ: ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ಜನರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶ ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರ್​ ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬೇಕಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಜುಮ್ಲಾ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ನೇರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಮಂಗಳವಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಡಳಿತವು ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ವೇಗವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಳವಳ ತೋಡಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಜನರು ತಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸದೇ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರವಾದ ಇಂದು ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟಗೆ ಮತದಾನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೇನು ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬೀಳಬೇಕಿದೆ.

ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನದ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರ ಆರ್‌ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ X ಹ್ಯಾಂಡಲ್​ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್‌ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜನರು ಪಡೆದಿರುವುದು ಕೇವಲ ಭರವಸೆಗಳು, ಘೋಷಣೆಗಳು, ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಬಿಹಾರದ ಜನರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

INDIA ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಯಾದವ್, ಜನರು ಅವರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಎನ್‌ಡಿಎಯ ಕೊಳಕು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಕನಸು ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ನೋವು ನನ್ನಂತೆಯೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ, ಬಿಹಾರದ ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಜವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ನಿತೀಶ್​ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರವು ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಇನ್ನೂ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್​​ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಲಂಚ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಹಣದುಬ್ಬರ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಅನ್ಯಾಯ, ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ಯಾದವ್​ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

