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ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್​ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಶವ: ಪೊಲೀಸ್​ ತನಿಖೆ ಚುರುಕು

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಕೆ ರಿಷಬ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬಾತನೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಳು. ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

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ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್​ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಶವ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 5, 2026 at 10:28 AM IST

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Updated : August 5, 2026 at 11:29 AM IST

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ನವಾಡ (ಬಿಹಾರ): ಬಿಹಾರದ ನವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಲದ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಗುಜರಾತ್​ನಲ್ಲಿನ ದಮನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯ ಮೃತದೇಹವು ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್​ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರೋಹ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿಯುರ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ರೋಹ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ರಾಹುಲ್ ಅಭಿಷೇಕ್, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುಜರಾತ್ ಪೊಲೀಸರ ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ವಿವಾಹಿತೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಳಂದ ಮೂಲದವಳೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ದಮನ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕನೊಬ್ಬನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಕೆ ರಿಷಬ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬಾತನೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಳು. ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ.

ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದ ಯುವತಿ: ಛೋಟಿ ಈ ಮೊದಲೇ ವಿವಾಹಿತಳಾಗಿದ್ದರೂ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ರಿಷಬ್​ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಸಂಸಾರ, ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಊರನ್ನು ತೊರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು. ಅದರಂತೆ ರಿಷಬ್​ ಜೊತೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋದ ಛೋಟಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ದಮನ್​ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಆಕೆ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಕಾರ, ಛೋಟಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತೊರೆದಾಗ ರೋಹ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಹರಣದ ಕುರಿತು ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಆರೋಪಿ ಶೋಧಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಪೊಲೀಸರು: ಇದೀಗ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವ ಛೋಟಿ ಸಾವಿಗೆ ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ರಿಷಬ್​ ಕಾರಣ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ರಿಷಬ್​, ಹತ್ಯೆ ಬಳಿಕ ಆಕೆಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಬ್ಯಾಗ್​ಗೆ ಹಾಕಿ ಸಾಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ರೋಹ್​ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದ ಕೋಣೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಬೀಗವನ್ನು ಒಡೆದು ತೆರೆದಾಗ, ಛೋಟಿ ಮೃತದೇಹ ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿ ರಿಷಬ್‌ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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Last Updated : August 5, 2026 at 11:29 AM IST

TAGGED:

NAWADA NEWS
WOMAN MURDER IN GUJARAT
WOMEN BODY FOUND IN TROLLEY BAG
NAWADA WOMAN MURDER
WOMEN BODY FOUND IN TROLLEY BAG

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