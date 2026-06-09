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ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್​ ಪುತ್ರ ನಿಶಾಂತ್​ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ಪದವೀಧರನಲ್ಲ, ಪಾಸಾಗಿದ್ದು ಗರಿಷ್ಠ 12ನೇ ತರಗತಿ!

ಬಿಹಾರ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ನಿಶಾಂತ್​ ಕುಮಾರ್ ಎಂಎಲ್​ಸಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಘೋಷಿತ ಆಸ್ತಿಯ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.

BIHAR MLC CANDIDATE AFFIDAVIT
ಬಿಹಾರ ಸಚಿವ ನಿಶಾಂತ್​ ​ಕುಮಾರ್​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 9, 2026 at 8:26 PM IST

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ಪಾಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​​ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾದ 10 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಎನ್‌ಡಿಎಯಿಂದ 9 ಮತ್ತು ಆರ್‌ಜೆಡಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾಮಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಶಾಂತ್ ಬಳಿ ಇದೆ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ನಿಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಮಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಅವರು 4.63 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ಬಳಿ 17,409 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು, ಒಟ್ಟು 72,22,805 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (ಎಫ್‌ಡಿ) ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು (ಎನ್‌ಎಸ್‌ಸಿ) ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನಿಶಾಂತ್ ಬಳಿ ಎರಡು ಕಾರುಗಳಿವೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ನಳಂದ ಮತ್ತು ಪಾಟ್ನಾದ ಕಂಕರ್‌ಬಾಗ್, ಶೇಖ್‌ಪುರ ಮತ್ತು ಜಗನ್‌ಪುರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ: ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಶಾಂತ್​ ಅವರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಅವರು 1998ರಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ತರುವಾಯ, ರಾಂಚಿಯ ಮೆಸ್ರಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಿರ್ಲಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಬಿಐಟಿ)ಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. 8 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, 2001ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಯಕ ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಪತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ?: 10 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯಕ ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಬಳಿ 19.44 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅವರ ಬಳಿಕ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಾಹನಗಳಾದ ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಲೆಜೆಂಡರ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರೂಸರ್, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಮತ್ತು ಸುಜುಕಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇವೆ. ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ 6 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಪಾಟ್ನಾ, ಅರಾ, ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜಮೀನು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸುನಿಲ್ ಸಿಂಗ್: ಆರ್‌ಜೆಡಿಯ ಏಕೈಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುನಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 10.87 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುತಿ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಹುಂಡೈ ಕಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 61 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡಿಬಿಬಿಎಲ್​ ಗನ್ ಮತ್ತು ರಿವಾಲ್ವರ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ 8 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.

ಭಾರತಿ ಮೆಹ್ತಾ: ಜೆಡಿ(ಯು) ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಭಾರ್ತಿ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಕೂಡ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 620 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, 700 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 67,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಸತಿ ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳು, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ಇನ್ನೋವಾ ವಾಹನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಜಯ್ ಮಯೂಖ್: ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಂಜಯ್ ಮಯೂಖ್ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 1.76 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ ಕಾರು ಮತ್ತು 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ.

ಜೆಡಿಯು ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಲಾಲನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, 5.60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು 14.90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬೈಕ್​, 1 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅನಿಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ 6.94 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, 600 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ₹71,000 ಮೌಲ್ಯದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ₹60,000 ನಗದು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ₹1,63,000 ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್​, ಮಾರುತಿ ಡಿಜೈರ್ ಕಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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PAWAN SINGH
NISHANT KUMAR
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BIHAR MLC CANDIDATE AFFIDAVIT

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