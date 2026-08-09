ನಕಲಿ IAS ಅಧಿಕಾರಿಯ ಬಳಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಆಸ್ತಿ! ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಿಕ್ತು ಗೊತ್ತೇ?
ಈ ನಕಲಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೊವಾಲ್ ಅವರ ರಹಸ್ಯ ಏಜೆಂಟ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
Published : August 9, 2026 at 9:59 PM IST
ಖಗಾರಿಯಾ(ಬಿಹಾರ): ತಾನು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೊವಾಲ್ ಅವರ ರಹಸ್ಯ ಏಜೆಂಟ್ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಂಬಿಸಿ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ವಂಚಕನನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಖಗಾರಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಗ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಮಾಲ್ಪುರ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಕಲಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೆರೆಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಹೆಸರು ಮನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಪ್ತಾ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಗಿಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ಆತನ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಗಾರಿಯಾ ಎಸ್ಪಿ ಭಾನು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುಪ್ತಚರ ಘಟಕ (ಡಿಐಯು), ಗೋಗ್ರಿ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಚಂದನ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಗೋಗ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಜಂಟಿ ತಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ವಂಚಕ ಗುಪ್ತಾನ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ 'ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ' ಎಂಬ ಸೈನ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳಿದ್ದ ಎರಡು ಎಸ್ಯುವಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಾ ತಾನು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಆತ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಪ್ತಾ ತನ್ನನ್ನು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನೂ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ತಾನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ(ಎನ್ಎಸ್ಎ) ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಅವರ ರಹಸ್ಯ ಏಜೆಂಟ್ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ 23 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಟು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಈತನ ಮನೆಯಿಂದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಚೆಕ್ಬುಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ 11 ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಡಿವಿಆರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಬಾರಸಿಂಗ (ಜೌಗು ಜಿಂಕೆ)ಯ ಎರಡು ಕೊಂಬುಗಳನ್ನೂ ಆರೋಪಿಯ ಮನೆಯಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನುಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜತೆಗೆ, 31 ಲೀಟರ್ ದುಬಾರಿ ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ, 5 ಐಫೋನ್ಗಳೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
"ಮನೀಷ್ ಗುಪ್ತಾ ತಾನು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆರೋಪಿಯ ಬಳಿ ಐಎಎಸ್ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ, ತಾನು ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಅವರ ರಹಸ್ಯ ಏಜೆಂಟ್ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಜನರನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ ವಂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈತ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು. ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಪಾಟ್ನಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ಘಟಕದ ತಂಡವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಮನೀಷ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಪ್ತಾನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಗೋಗ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ (ಎಸ್ಎಚ್ಒ) ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. "ಈತನಿಂದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆಗಳು, ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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