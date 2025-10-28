ಮಹಾಪರ್ವ ಛತ್ ಹಬ್ಬ: ಉದಯಕಾಲ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿ ಉಪವಾಸ ಮುರಿದ ಭಕ್ತರು
ಛತ್ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ತಪಸ್ಸು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರು ಶುದ್ಧತೆ, ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕು.
Published : October 28, 2025 at 11:54 AM IST
ಛಾಪ್ರಾ, ಬಿಹಾರ: ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಛತ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಘ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ, ನೈವೇದ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಬ್ಬ ಮಂಗಳವಾರ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಛತ್ ವ್ರತ ಹಿಡಿದವರು, ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯನ ಮೊದಲ ಕಿರಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ನದಿ, ಕೊಳಗಳ ಘಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಲು, ನೀರು ಹಾಗೂ ಈ ಋತುವಿನ ಹಣ್ಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕಳೆದ 36 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮುರಿದರು.
ತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿದ ಚಾಹಾವನ್ನು ಕುಡಿದು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮುರಿದರು. 36 ಗಂಟೆಗಳ ನೀರೂ ಕುಡಿಯದೇ ಆಚರಿಸುವ ಕಠಿಣ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದು. ಹಾಗೂ ಛತ್ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ತಪಸ್ಸು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರು ಶುದ್ಧತೆ, ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕು.
ನಹಯ್ - ಖಯ್ನಿಂದ ಉಷಾ ಅರ್ಘ್ಯದವರೆಗಿನ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಯಾಣ: ಈ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಆಚರಣೆ ಮೊದಲ ದಿನ ನಹಯ್-ಖಯ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವವರು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವಾಗಿ ಕಾಳುಗಳು, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕರಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ದಿನ, ಖಾರ್ನಾವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಥಿ ಅಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ, ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಭಕ್ತರು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಜನರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, 36 ಗಂಟೆಗಳ ನೀರೂ ಕುಡಿಯದೇ ಆಚರಿಸುವ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂರನೇ ದಿನ ಷಷ್ಠಿಯಂದು ಸಂಜೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ಸಪ್ತಮಿಯ ಉಷಾ ಅರ್ಘ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸವವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಅಸ್ತಮಿಸುವ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಛತ್ ಹಬ್ಬದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ: ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಈ ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಶರದಿಯಾ ಛತ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚೈತನ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ಛತ್ ಎಂದೂ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನದಿ, ಕೊಳ ಅಥವಾ ಕೊಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಋತುಮಾನದ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಥೇಕುವಾಗಳು ಮತ್ತು ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಚ್ಛೆಗಳು ಈಡೇರಿದ ನಂತರ, ಭಕ್ತರು ಕೋಶಿ ಭರೈ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆನೆಯ ರೀತಿಯ ಬೆಳಗಿದ ದೀಪಗಳನ್ನಿಟ್ಟು, ಸುತ್ತ ಕಬ್ಬು ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಘಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಭವ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು: ಛತ್ ಹಬ್ಬದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರು ಎಲ್ಲಾ ಘಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಹಬ್ಬದ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವ ಪ್ರಸಾದದ ಶುದ್ಧತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಡುಗಳು ಘಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ವರ್ಷವೂ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
NDRF, SDRF ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ನಿಯೋಜನೆ: ಭದ್ರತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಎಲ್ಲ ಘಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪೊಲೀಸ್, NDRF ಮತ್ತು SDRF ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿತು. ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಘ್ಯ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಆಗದಂತೆ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಘಾಟ್ಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಯಾವುದೇ ಅವಘಡವಿಲ್ಲದೇ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು.
