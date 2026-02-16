ETV Bharat / bharat

ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತೆ 25 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಲಾ ₹10 ಸಾವಿರ ನೀಡಿದ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ

ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಲು ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ರೋಜ್‌ಗಾರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮತ್ತೆ 25 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಲಾ ₹10 ಸಾವಿರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

MUKHYAMANTRI MAHILA ROJGAR YOJANA
ಜೀವಿಕಾ ದೀದಿ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ (ಕಡತ ಚಿತ್ರ) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 16, 2026 at 1:35 PM IST

ಪಾಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಯು ಮೈತ್ರಿಗೆ ಭಾರೀ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ರೋಜ್‌ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ'ಯಡಿ ಮತ್ತೆ 25 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ತಲಾ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ವರ್ಗಾಯಿಸಿತು.

ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.

ಅದರಂತೆ, ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಇಂದು (ಸೋಮವಾರ) ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸ 1 ಆನ್ ಮಾರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನ ವರ್ಗಾವಣೆ (ಡಿಬಿಟಿ) ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 2,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.

ಇದುವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ 1.81 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಲಾ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೆರವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾದವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.

ಏನಿದು ಯೋಜನೆ?: ರಾಜ್ಯದ ಅರ್ಹ ಮಹಿಳೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮಹಿಳಾ ರೋಜ್‌ಗಾರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿವು:

  • ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಅವಿವಾಹಿತ ಮಕ್ಕಳು, ಪೋಷಕರು ಜೀವಂತವಾಗಿಲ್ಲದ ಅವಿವಾಹಿತ ವಯಸ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರು.
  • ಜೀವಿಕಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು.
  • ಜೀವಿಕಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
  • ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಯಸ್ಸು 18ರಿಂದ 60 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು.
  • ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಥವಾ ಅವರ ಪತಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಬಾರದು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ರೋಜ್‌ಗಾರ್ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ನಿತೀಶ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮೊದಲು ಜೀವಿಕಾಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಕೂಡಾ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

