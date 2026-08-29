10, 12ನೇ ತರಗತಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ 'ಫೇಲ್' ಎನ್ನುವ ಪದ: ಬಿಹಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ
ಪ್ರಸಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ ಬಿಹಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯ 10 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಪದವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
By PTI
Published : August 29, 2026 at 2:25 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟಗಳಾದ 10 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿ (ಪಿಯುಸಿ) ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಎಂಬ ಪದ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಶೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹತಾಶೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ ಬಿಹಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯ 10 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಬದಲಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಅರ್ಹರು ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶದ ಫೇಲ್ ಆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಿಹಾರ ಮುಕ್ತ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಒದಗಿಸುವ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಿಥ್ಲೇಶ್ ತಿವಾರಿ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಎಸ್ಇಬಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಎಂಬ ಪದದ ಬದಲಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅರ್ಹ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಬಾರದು. ಫೇಲ್ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಹೊರತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದರು.
10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಿಂದುಳಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆಯಾಚೆಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಚಯ ಹಾಗೂ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರದಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ರಹಿತ ದಿನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಶಾಲೆಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
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