ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹ: ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 100 ಪ್ರವಾಸಿರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ: ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬರುತ್ತಿವೆ ಶವಗಳು!
ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 100 ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ರಕ್ಷಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆತಂದಿದೆ.
Published : August 29, 2026 at 5:35 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 100 ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನು ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಹಾರ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಜೊತೆಗೂಡಿ, ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿತು. ನೇಪಾಳ ಗಡಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಸೀತಾಮರ್ಹಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿತು.
नेपाल में आई आकस्मिक फ्लैश फ्लड के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों में काठमांडू में फंसे महाराष्ट्र के 106 तीर्थयात्रियों द्वारा महाराष्ट्र सरकार से संपर्क किया गया। (1/6)@IPRDBihar@BsdmaBihar@CoEDM_DMI#BiharDisasterManagementDept#FloodSafety#FloodPreparedness pic.twitter.com/F7hkSNUvWj— Disaster Management Dept., Govt of Bihar (@BiharDMD) August 28, 2026
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 2:30ಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನು ಸೀತಾಮರ್ಹಿಯಿಂದ ಪಾಟ್ನಾಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಯಾತ್ರಿಕರು ಪಾಟ್ನಾ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು, ಓ.ಪಿ. ಸಾಹ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟ ಮತ್ತು ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಮೂಲಕ ತವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರವಾನೆ: ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು, ದೆಹಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಪಾಟ್ನಾ- ಪೂರ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30 ಕ್ಕೆ ಅವರ ತವರು ರಾಜ್ಯವಾದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಯಾತ್ರಿಕರು ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತ ಮರಳುವಿಕೆಗೆ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ತಮ್ಮನ್ನು ನೇಪಾಳದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಮತ್ತು ಪಾಟ್ನಾ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಶವಗಳು: ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ ವಿನಾಶದ ನಂತರ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಿಹಾರದ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಅವಶೇಷಗಳು ತೇಲಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಮರದ ದಿಮ್ಮೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಶವಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ.
ಹಾಜಿಪುರದ ಗಂಡಕ್ ನದಿಯ ಕಾಳಿ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಮರದ ದಿಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶವಗಳನ್ನೂ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವರ ಶವಗಳು ಅವಶೇಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯವು ಸ್ಥಳೀಯ ದೋಣಿ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ನದಿ ತೀರದ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.
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