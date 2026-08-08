4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಳವಾಗಿ ₹38 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ!
ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 30 ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಎಂದು ಇಒಯು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 8, 2026 at 7:35 AM IST
ಪಾಟ್ನಾ: ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನೊಬ್ಬ, ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹38 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಕಾನೂನು ಬದ್ದ ಹಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಬಳಿ ಈಗ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಇತರ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಿಹಾರ ಪೊಲೀಸ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ಘಟಕ (ಇಒಯು)ದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಹರ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಅಜೀತ್ ಅಮರ್ ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಚೇರಿ (ಡಿಪಿಒ) ಸೇರಿ ಇತರ ಕಡೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಅವರ ಬಳಿ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ (ಡಿಎಸ್ಪಿ)ಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಒಯು ತಂಡಗಳು ಅಜೀತ್ ಅಮರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ವಸತಿ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದವು. ಸಿವಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದರೌಂದಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೈನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಲಾಸಿ ಮನೆಯನ್ನೂಇದೇ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ವಿಲಾಸಿ ಕಟ್ಟಡ. ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ನಿಜವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮುಜಫರ್ಪುರದ ವಿಶೇಷ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಶೋಧದ ವಾರಂಟ್ ಪಡೆಯಲು ಗುರುವಾರ ನಾವು ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ₹40 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 30 ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಎಂದು ಇಒಯು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
₹40.5 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣ ವಶಕ್ಕೆ: ಸಾರನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಛಪ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪೂಜಾ ಕುಮಾರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 6.5 ಬಿಘಾ (481 ಡೆಸಿಮಲ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಒಯು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೋಂದಣಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ₹41.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ಪಾವತಿ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತು ಎಂಬ ಪುರಾವೆಗಳೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಛಪ್ರಾ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ 2025ರ ನಡುವೆ ಖರೀದಿಸಿದ ₹27 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಖರೀದಿ ಬಿಲ್ಗಳೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಜೀತ್ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಹೆಸರಿನ ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹಲವು ಹೂಡಿಕೆ ದಾಖಲೆಗಳೂ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರಿ ₹15 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಎಸ್ಯುವಿ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನ್ನೂ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಇಒಯು ಮೂಲಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ.
ಅಜೀತ್ 2022ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 4ರಂದು ಸಹರ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಅವರು ಛಪ್ರಾದಲ್ಲಿ ಡಿಪಿಒ (ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ) ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಲಾಭದ ಆರೋಪದ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾರನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತವು ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿತ್ತು ಎಂದು ಆ ಹಿರಿಯ ಇಒಯು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಒಯು ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸೂಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಡಿಪಿಒಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ, ನಿಯೋಜನೆ, ಬಡ್ತಿ, ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ವಿತರಣೆ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಮವಸ್ತ್ರ ನಿಧಿ, ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೂಟು ಯೋಜನೆಯ ಆಹಾರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
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