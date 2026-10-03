ಏಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಸಿಪಿಆರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯ; 50 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ!
ಸಿಪಿಆರ್, ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಬಿಹಾರದ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ಈ ಕುರಿತು ಅಭಿಯಾನವನ್ನೇ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೂ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 3, 2026 at 4:21 PM IST
ಗೋಪಾಲಗಂಜ್ (ಬಿಹಾರ): ಏಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದಾಗ ಡಾ. ಅಭಿಷೇಕ್ ರಂಜನ್ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬಿಹಾರದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂಥವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ಏಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮರಳಿದರು. ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಯುವಕರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಉಂಟಾಗಾದ ತುರ್ತಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾದ 'ಕಾರ್ಡಿಯೋಪಲ್ಮನರಿ ರಿಸಸಿಟೇಷನ್' (ಸಿಪಿಆರ್) ತರಬೇತಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ವೈದ್ಯ ರಂಜನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಹಾರದ ಸುಮಾರು 18 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತರಬೇತಿಯ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣವನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಊರಿಗೆ ಮರಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ? "ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಗೋಪಾಲಗಂಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಜನರು ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಏಮ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏಕೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾನು ಊರಿಗೆ ಮರಳಿದೆ. ನಂತರ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಇದು ನನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಇತರೆ ಜನರಿಗೂ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂಬ ಬಯಕೆ ಮೂಡಿತು. ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯು ಗೋಪಾಲಗಂಜ್ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಈ ತರಬೇತಿ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಸಾರಿಗೆ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರಿಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯ ರಂಜನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ? ರಂಜನ್ ಅವರು ಗೋಪಾಲಗಂಜ್ನ ಬರೌಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಯಿನಿ ಗ್ರಾಮದವರು. ಅವರ ತಂದೆ ರಾಜೀವ್ ರಂಜನ್ ರೈತ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ. ಪಾಟ್ನಾದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಕಟಕ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಎಂಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ತರುವಾಯ, ಏಮ್ಸ್ನ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ರೋಗಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ವೈದ್ಯರಾಗುವ ಆಲೋಚನೆಯು ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವರ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದ್ದ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಗೌರವವು ರಂಜನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗಾಢ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು.
"ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಗೌರವವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನೂ ವೈದ್ಯನಾಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿತನಾದೆ. 12ನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ, ಕೇವಲ 0.05 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ನಾನು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ಎದೆಗುಂದಲಿಲ್ಲ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಇಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಜನರಿಗೆ ಸಿಪಿಆರ್ ತರಬೇತಿ: ಕೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಉಂಟಾದಾಗ, ಸಿಪಿಆರ್ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಮೂಡಿತು ಎಂದು ರಂಜನ್ ಹೇಳಿದರು. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹೃದಯವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಬಳಸಲಾಗುವ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವೇ ಸಿಪಿಆರ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಲಭ್ಯವಾಗುವವರೆಗೆ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಡುವೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ರಂಜನ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಕಾಯಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ತಕ್ಷಣದ ನೆರವು ನೀಡಬಲ್ಲವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ರೋಗಿಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರು ಮೃತಪಡಬಹುದು. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 20 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಸಿಪಿಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇವಲ 1.8 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರಿವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗ್ರಾಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರವರೆಗೆ! ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಮೋತಿಹಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ರಂಜನ್ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
"ಮೋತಿಹಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ 18 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಉಳಿದ 20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನೂ ತಲುಪುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅವರನ್ನು 'ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನರ್'ಗಳಾಗಿ (ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ರಂಜನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ಜೀವಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರಿಗೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲೇ ಅಭಿಯಾನ: ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಂಜನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ, ವಾಹನ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಊಟದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಳಿತಾಯದಿಂದಲೇ ಭರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 20,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
"ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿಯಾನವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿ. ಇದು 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್'ನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಬಲ್ಲದು" ಎಂದು ರಂಜನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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