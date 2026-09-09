ಮದುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದ ಪ್ರವಾಹ: ದೋಣಿಯಲ್ಲೇ ಬಂತು ವರನ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಬಲು ಅಪರೂಪದ ವಿವಾಹವಿದು!
ಕಟಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ನಡುವೆಯೇ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಜಲಾವೃತಗೊಂಡ ರಸ್ತೆಗಳ ನಡುವೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ದಿಬ್ಬಣ ಸಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
Published : September 9, 2026 at 5:27 PM IST
ಕಟಿಹಾರ್ (ಬಿಹಾರ): ಜನನ, ಮರಣ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ವಿಪತ್ತುಗಳ ಕಾಲವಿರಲಿ, ಸಹಜ ದಿನಗಳೇ ಇರಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಕಟಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ನಡುವೆಯೇ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಜಲಾವೃತಗೊಂಡ ರಸ್ತೆಗಳ ನಡುವೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ದಿಬ್ಬಣ ಸಾಗಿದೆ. ಜನರು ಕೂಡ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ, ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಜಾರ್ಕಾಹಾ ಟೋಲಾದ ನಿವಾಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಫೀಕ್ ಅವರು, ಬರಾರಿ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಸುಖಸನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೋಟಿಬಾಗ್ ಚಿಗ್ನಿ ಟೋಲಾದ ನಿವಾಸಿ ಫರ್ಹಾದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಗಲೇ ಮದುವೆಗೆ ದಿನಾಂಕವೂ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮದುವೆ ದಿನದ ಮುನ್ನಾ ದಿನ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮದುವೆ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಲೆದೋರಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಮುಂದೂಡಲು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾಹದ ನಡುವೆ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಯಿತು. ವರ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಬಳಗದೊಂದಿಗೆ ದೋಣಿಯನ್ನೇರಿ ವಧುವಿನ ಮನೆಯತ್ತ ಹೊರಟರು. ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವರ ಮತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು, ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಸಹ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತರು. ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯೂ ನೆರವೇರಿತು.
ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡ ವಧು ಕೂಡಾ ದೋಣಿಯನ್ನು ಏರಿ, ತನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ವರನ ಮನೆಗೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಈ ಮೊದಲು ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಕರೆತರಲು ವಾಹನವನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ವಾಹನವನ್ನು ಪ್ರವಾಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ದೋಣಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು.
ಈ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲೇ ವಿವಾಹ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಸುಮಾರು 70 ರಿಂದ 80 ಮಂದಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಎಲ್ಲರೂ ದೋಣಿಯ ಮೂಲಕವೇ ವಧುವಿನ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದರು. ಪ್ರವಾಹವು ಮದುವೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಮದುವೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ವಿವಾಹ ನೆರವೇರಿಸಲು ನಾವು ದೋಣಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದೆವು ಎಂದು ವರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಫೀಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿವಾಹ ನಡೆದಿರುವುದು ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ವಾಹನವನ್ನು ಅಣಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು ಎಂದು ವಧುವಿನ ಸಂಬಂಧಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
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