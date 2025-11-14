Bihar Election Results 2025

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ: ವಿಐಪಿ ಸೀಟುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೀಗಿದೆ

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಐಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ.

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ: ವಿಐಪಿ ಸೀಟುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೀಗಿದೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 14, 2025 at 1:25 PM IST

1 Min Read
ಬಿಹಾರ: ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಬಿಹಾರದ 243 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಎನ್​ಡಿಎ ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎನ್‌ಡಿಎ 196 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಕೇವಲ 41 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯ VIP ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ:

  • ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ- ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ (ಅಲಿನಗರ)- ಮುನ್ನಡೆ
  • ಜೆಜೆಡಿಯ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ (ಮಹುವಾ)- ಹಿನ್ನಡೆ
  • ಜೆಡಿಯು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅನಂತ್​ ಕುಮಾರ್​ ಸಿಂಗ್​ (ಮೊಕಮಾ)- ಮುನ್ನಡೆ
  • ಆರ್​ಜೆಡಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್​- (ರಾಘೋಪುರ್​)- ಹಿನ್ನಡೆ
  • ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ (ಸಿವಾನ್​)- ಮುನ್ನಡೆ
  • ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಮ್​​ಕೃಪಾಲ್​ ಯಾದವ್​ (ಧನ್​ಪುರ್​)- ಹಿನ್ನಡೆ
  • ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ (ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ) (ತಾರಾಪುರ)- ಮುನ್ನಡೆ
  • ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ (ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ) (ಲಖಿಸರಾಯ್)- ಮುನ್ನಡೆ
  • ಆರ್‌ಜೆಡಿಯ ಒಸಾಮಾ ಶಹಾಬ್ (ರಘುನಾಥಪುರ)- ಮುನ್ನಡೆ
  • ಆರ್‌ಜೆಡಿಯ ಖೇಸರಿ ಲಾಲ್ ಯಾದವ್ (ಚಾಪ್ರಾ)- ಹಿನ್ನಡೆ
  • ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಂಗ್ (ಕರಕಟ್) - ಹಿನ್ನಡೆ
  • ಬಿಜೆಪಿಯ ರೇಣುದೇವಿ (ಬೆಟ್ಟಿಯ) - ಮುನ್ನಡೆ
  • ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ (ಗಯಾ ಪಟ್ಟಣ)- ಮುನ್ನಡೆ
  • ಬಿಜೆಪಿಯ ಆನಂದ್ ಮಿಶ್ರಾ (ಬಕ್ಸರ್)- ಮುನ್ನಡೆ
  • ಬಿಜೆಪಿಯ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್​ (ಬಂಕಿಪು)- ಮುನ್ನಡೆ
  • ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಜಯ್ ಸರೋಗಿ- (ದರ್ಭಾಂಗ) ಮುನ್ನಡೆ
  • ಬಿಜೆಪಿಯ ಶ್ರೇಯಸಿ ಸಿಂಗ್ (ಜಮುಯಿ)- ಮುನ್ನಡೆ
  • ಜೆಡಿಯು ಪಕ್ಷದ ಮದನ್ ಸಾಹ್ನಿ (ಬಹದ್ದೂರ್‌ಪುರ)- ಮುನ್ನಡೆ
  • ಜೆಡಿಯು ಪಕ್ಷದ ಲೇಶಿ ಸಿಂಗ್ (ಧಮ್ದಾಹಾ) - ಮುನ್ನಡೆ
  • ಜೆಡಿಯು ಪಕ್ಷದ ಶ್ರವೋಣ್​ ಕುಮಾರ್ (ನಳಂದ)- ಮುನ್ನಡೆ

243 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು 122 ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ರಾಜಕೀಯ ಮೈತ್ರಿಗಳು ಚುನಾವಣೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಸದ್ಯ NDA ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ ಹೀನಾಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. 61 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಕೇವಲ 4 ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ನುಡಿದ ಭವಿಷ್ಯದಂತೆ ಎನ್‌ಡಿಎ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಹಿಡಿಯುವುದು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಬಾರಿ ದಾಖಲೆಯ ಮತದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಲೀಡ್​ನಲ್ಲಿರುವ NDA ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ವಿರುದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎನ್​ಡಿಎ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪಾಟ್ನಾದ ಜೆಡಿಯು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ಸಿಹಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿಗ್ವಿಜಯದತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ ಎನ್​ಡಿಎ; ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್‌ಗೆ ಮುಖಭಂಗ

