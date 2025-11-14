ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ: ವಿಐಪಿ ಸೀಟುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೀಗಿದೆ
ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಐಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ.
Published : November 14, 2025 at 1:25 PM IST
ಬಿಹಾರ: ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಬಿಹಾರದ 243 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಎನ್ಡಿಎ ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎನ್ಡಿಎ 196 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಕೇವಲ 41 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯ VIP ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ:
- ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ- ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ (ಅಲಿನಗರ)- ಮುನ್ನಡೆ
- ಜೆಜೆಡಿಯ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ (ಮಹುವಾ)- ಹಿನ್ನಡೆ
- ಜೆಡಿಯು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ (ಮೊಕಮಾ)- ಮುನ್ನಡೆ
- ಆರ್ಜೆಡಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್- (ರಾಘೋಪುರ್)- ಹಿನ್ನಡೆ
- ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ (ಸಿವಾನ್)- ಮುನ್ನಡೆ
- ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಮ್ಕೃಪಾಲ್ ಯಾದವ್ (ಧನ್ಪುರ್)- ಹಿನ್ನಡೆ
- ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ (ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ) (ತಾರಾಪುರ)- ಮುನ್ನಡೆ
- ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ (ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ) (ಲಖಿಸರಾಯ್)- ಮುನ್ನಡೆ
- ಆರ್ಜೆಡಿಯ ಒಸಾಮಾ ಶಹಾಬ್ (ರಘುನಾಥಪುರ)- ಮುನ್ನಡೆ
- ಆರ್ಜೆಡಿಯ ಖೇಸರಿ ಲಾಲ್ ಯಾದವ್ (ಚಾಪ್ರಾ)- ಹಿನ್ನಡೆ
- ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಂಗ್ (ಕರಕಟ್) - ಹಿನ್ನಡೆ
- ಬಿಜೆಪಿಯ ರೇಣುದೇವಿ (ಬೆಟ್ಟಿಯ) - ಮುನ್ನಡೆ
- ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ (ಗಯಾ ಪಟ್ಟಣ)- ಮುನ್ನಡೆ
- ಬಿಜೆಪಿಯ ಆನಂದ್ ಮಿಶ್ರಾ (ಬಕ್ಸರ್)- ಮುನ್ನಡೆ
- ಬಿಜೆಪಿಯ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ (ಬಂಕಿಪು)- ಮುನ್ನಡೆ
- ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಜಯ್ ಸರೋಗಿ- (ದರ್ಭಾಂಗ) ಮುನ್ನಡೆ
- ಬಿಜೆಪಿಯ ಶ್ರೇಯಸಿ ಸಿಂಗ್ (ಜಮುಯಿ)- ಮುನ್ನಡೆ
- ಜೆಡಿಯು ಪಕ್ಷದ ಮದನ್ ಸಾಹ್ನಿ (ಬಹದ್ದೂರ್ಪುರ)- ಮುನ್ನಡೆ
- ಜೆಡಿಯು ಪಕ್ಷದ ಲೇಶಿ ಸಿಂಗ್ (ಧಮ್ದಾಹಾ) - ಮುನ್ನಡೆ
- ಜೆಡಿಯು ಪಕ್ಷದ ಶ್ರವೋಣ್ ಕುಮಾರ್ (ನಳಂದ)- ಮುನ್ನಡೆ
243 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು 122 ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ರಾಜಕೀಯ ಮೈತ್ರಿಗಳು ಚುನಾವಣೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಸದ್ಯ NDA ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೀನಾಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. 61 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇವಲ 4 ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ನುಡಿದ ಭವಿಷ್ಯದಂತೆ ಎನ್ಡಿಎ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಹಿಡಿಯುವುದು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಬಾರಿ ದಾಖಲೆಯ ಮತದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಲೀಡ್ನಲ್ಲಿರುವ NDA ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ವಿರುದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎನ್ಡಿಎ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪಾಟ್ನಾದ ಜೆಡಿಯು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ಸಿಹಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿಗ್ವಿಜಯದತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ ಎನ್ಡಿಎ; ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ಗೆ ಮುಖಭಂಗ