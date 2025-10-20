ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೆರೀನ್ ಡ್ರೈವ್: ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏಕಿಷ್ಟು ಮಹತ್ವ; ಹೇಗಿದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್?
ಪಾಟ್ನಾದ ಗಂಗಾ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಮಾರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಮಿಲನವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ದೇವ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಜಮ್ ಪಾಂಡ್ಯ
ಪಾಟ್ನಾ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಚಾರವೂ ಕಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಪಾಟ್ನಾ ಮೆರೀನ್ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗಾಂಜಾ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು ಈಗ ಸಖತ್ ಬ್ಯೂಸಿಯಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಸಖತ್ ಬ್ಯೂಸಿಯಾಗಿವೆ.
ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಈ ಎರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಕುವವರು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾಲೀಕರು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಹರಟೆ ಜತೆಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಗ ಬರುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಹಾರ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ರಾಜಕೀಯ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳವೂ ಆಗಿದೆ.
ಸವಿತಾ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಮಿಥಿಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಫೆಯೊಂದನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕುಲ್ಹಾದ್ (ಮಣ್ಣಿನ ಲೋಟ)ದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಚಹಾಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಫೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಗುಲ್ಜರ್ಬಾಗ್ನವರು, ಇದು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಟ್ನಾ ಸಾಹಿಬ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ದಂಪತಿ ಇಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾನವೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೆಡೆಸಿನ್ಸ್ ಸಾನ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ಸ್ (MSF) ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವರು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ, ಕೆಫೆ ನಡೆಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ: ತುಂಬಾ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಬೇಕೆಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಬಿಹಾರಕ್ಕೂ ಅವು ಬೇಕು. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ವಲಸೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಸವಿತಾ.
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಲೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮತದಾರ ಮಾತ್ರ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದ್ದು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾವಣ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.
ಹಣ ದುಬ್ಬರವೇ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಮೊದಲ ದುಶ್ಮನ್: ಹಣದುಬ್ಬರ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿ (ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ) ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದರ ಬೆಲೆಯೂ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಹಿಂದಿನದನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕೇವಲ ಭ್ರಮೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ವಿವಿಧ ನೆಪಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಜನರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಸವಿತಾ
ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ 3ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ತಾಯಿ: ಸಂಜೆ ಆಹಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಜೆಪಿ ಗಂಗಾ ಪಾತ್ (ಪಾಟ್ನಾ ಮೆರೈನ್ ಡ್ರೈವ್ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ) ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವಾಯು ವಿಹಾರದ ಹೊಳೆಯುವ ದೀಪಗಳು ಝಗಮಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬೆಳಕಲ್ಲೇ ರೂಬಿ ದೇವಿ ಎಂಬುವರು ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಅವರು ತನ್ನ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೇವಲ 40 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ದಿನ ತೀರಾ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ನನಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹತ್ತಿರದ ಬಾಡಿಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 4000 ರೂ. ಪಾವತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ರೂಬಿ ದೇವಿ ತಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ರೂಬಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಐದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಾಟ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಕ್ತಿಯಾರ್ಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಡಯಾರಾ (ನದಿ) ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇವರು ಬೌಲೆವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ - ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ರೂಬಿ ದೇವಿ ಅವರ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನವೆಂಬರ್ 6 ಮತ್ತು 11 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ರೂಬಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಆಶಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಲೂನ್ ಮಾರಾಟಗಾರನ ಮನದಾಳ ಇಂತಿದೆ: ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ರೋಹ್ತಾಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಾವತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಮುರಾ ಕಲಾನ್ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಂದ್ರ ರೈ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಲೂನ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಜೆ ಪಾಕಶಾಲೆ, ಹತ್ತಿರದ ಮತ್ತು ದೂರದಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತೆಯೇ, ವ್ಯಾಪಕ ಬಡತನ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ನಡುವೆಯೂ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬರುವ ಜನರನ್ನು ಸಹ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಹು ಆಯಾಮದ ಬಡತನ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಹಾರವು 2022-23ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಡತನ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ 11.28 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 26.59ರಷ್ಟಾಗಿದೆ.
2023ರ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳುವುದೇನು?: 2023ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು 2.97 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 94 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 34.13 ರಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾಸಿಕ 6000 ರೂ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದಿವೆ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಚಲ್ಲಿವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 29 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾ 9.9 ರಷ್ಟು ಜನರು 2023-24ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಇದು 2018-19 ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 30.9 ರಷ್ಟು ಇತ್ತು. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಈ ಸಂಜೆ ಆಹಾರ ಬಜಾರ್ನಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಕಲು, ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಭೋಜ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಾ ಪಟ್ಟಣದ ಮೂಲದ ಕುಂದನ್ ಕುಮಾರ್, ಟ್ವಿಲೈಟ್ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಸ್ಟರ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಉಪಾಹಾರ ಗೃಹವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪಿಜ್ಜಾಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಇಟಾಲಿಯನ್ ಖಾದ್ಯ' ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಡು ದಾರಿಹೋಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (ಬಿಜೆಪಿ) ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಅಮರೇಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಜಮ್ಶೆಡ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ 'ಟೈಗರ್' ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿರುವ ಕುಂದನ್ ಹೇಳಿದರು. ಅರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಠಿಣ ಚುನಾವಣಾ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅರಾ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ನಾವು ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ: ನಾವು ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅರಾಜಕತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮತದಾನದ ದಿನದಂದು ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ದಿನ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕುಂದನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ಲಾನ್ಸ್: ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬಲೂನ್ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕವರ್ಗಳು, ಆಟಿಕೆಗಳು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಚ್ಚೆಗಳು, ಟ್ರಿಂಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹಲವಾರು ಜನರು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಸದಾ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.