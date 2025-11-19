ETV Bharat / bharat

NDA ನಾಯಕನಾಗಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆಯ್ಕೆ: ನಾಳೆ ದಾಖಲೆಯ 10ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ

ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಾಳೆ (ಗುರುವಾರ) ಪಾಟ್ನಾದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 10ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

NITISH KUMAR CHOSEN LEADER OF NDA
ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 19, 2025 at 7:18 PM IST

|

Updated : November 19, 2025 at 7:28 PM IST

2 Min Read
ಪಾಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): ಜೆಡಿಯು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಎನ್‌ಡಿಎ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಇಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಎನ್‌ಡಿಎ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಜೆಡಿಯುನ ವಿಜಯ್ ಚೌಧರಿ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಾದ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಸಿನ್ಹಾ, ಎಲ್‌ಜೆಪಿ (ಆರ್​ವಿ), ಎಚ್‌ಎಎಂ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಎಲ್‌ಎಂ ಶಾಸಕರೂ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಖಲೆ: ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಳೆ (ಗುರುವಾರ) ಪಾಟ್ನಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 10ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಜೆಡಿಯು ಶಾಸಕರು, ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಜೆಡಿಯು ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು.

ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸಿದ ನಿತೀಶ್​: ಎನ್‌ಡಿಎ ನಾಯಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆರಿಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸಿದರು. 202 ಎನ್‌ಡಿಎ ಶಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಸಚಿವರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್​ ಶಾ: ಯಾರನ್ನು ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಪಾಟ್ನಾಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಅವರು ಸಂಪುಟದ ಗಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಶಾ ಬಗೆಹರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

"ಎನ್‌ಡಿಎ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಮುಗಿದಿದೆ. ನಿತೀಶ್‌ಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಚಿವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಿಹಾರ ಗರಿಷ್ಠ 36 ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಗಾತ್ರದ ಶೇ.15ರಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಚಿರಾಗ್​ ಪಾಸ್ವಾನ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್‌ಜಿ ಅವರನ್ನು ಎನ್​ಡಿಎ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಹಾರದ ಜನರು ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಬೃಹತ್ ಜನಾದೇಶವು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಚಿಂತನೆಗಳು, ನಿತೀಶ್ ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು 'ಬಿಹಾರ ಮೊದಲು, ಬಿಹಾರಿ ಮೊದಲು' ಎಂಬ ನಮ್ಮ ನೀತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.

"ಜನರು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದ ನಂತರ ಎನ್​ಡಿಎ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ಪ್ರಚಂಡ ಜಯಭೇರಿ: ಬಿಹಾರದ 243 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್​ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 202 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬಿಜೆಪಿ 89 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

Last Updated : November 19, 2025 at 7:28 PM IST

