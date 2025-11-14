Bihar Election Results 2025

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್; ಬಿಹಾರದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಶಾಸಕಿ

ದರ್ಭಂಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ 11730 ಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Maithili-thakur
ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ((X/ @maithilithakur))
ETV Bharat Karnataka Team

November 14, 2025

ಪಾಟ್ನಾ, ಬಿಹಾರ : ಇಲ್ಲಿನ ದರ್ಭಾಂಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 84,915 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಿಂತ 11730 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್‌ಜೆಡಿಯ ವಿನೋದ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು 73185 ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟರು.

ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್, ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ಜನರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಗೆಲುವು ನನ್ನದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಗೆಲುವು, ಮತದಾರರು ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರು.

ಜನರು ತಮ್ಮಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮಗಳಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಹೌದು ಯಾರೀ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್​: ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತ ಠಾಕೂರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಂದಾಗಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೈಥಿಲಿ, ಭೋಜ್‌ಪುರಿ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಸೂಫಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಗಾಯಕಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೋಹರ್, ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ನಿರ್ಗುಣ್ ಗೀತ್, ರಾಮ-ಸೀತಾ ವಿವಾಹ ಗೀತ್, ಭಜನೆಗಳು, ಛಠ್ ಗೀತ್, ಅರೆ-ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಜ್ರಿ, ಹೋರಿ, ಚೈತಿ, ಗಜಲ್ ಮತ್ತು ಸೂಫಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸಹೋದರರಾದ ರಿಷವ್ ಮತ್ತು ಅಯಾಚಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

2020ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಿಶ್ರಿ ಲಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ವಿನೋದ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲಿನಗರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಾರಿ ಮಿಶ್ರಿ ಲಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರನ್ನು ಮತದಾರರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2015 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಜೆಡಿಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾರಿ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅಲಿನಗರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ NDA ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದುವರೆಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳು NDA 203 (ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ) ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಮಹಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 33 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಮುಂದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. BJP ಮಾತ್ರ 90 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದರೆ, JDU 85 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್ : ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಮುನ್ನಾದಿನ ಪಾಟ್ನಾದ ಜನತಾದಳ ಯುನೈಟೆಡ್ (ಜೆಡಿಯು) ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರೆಡೆ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ "ಟೈಗರ್ ಅಭಿ ಜಿಂದಾ ಹೈ" (ಹುಲಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ) ಎಂಬ ಬರಹವಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್​​ಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು.

ಇದೀಗ ಜೆಡಿಯು ತನ್ನ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪೋಸ್ಟರ್ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಹುಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

