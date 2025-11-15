40 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮತ ಖರೀದಿ: JSP ಆರೋಪ; ಇತಿಹಾಸ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭಿಮನ್ಯು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ - ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್
ಬಿಹಾರದ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರ, ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಯೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಪಕ್ಷವು ಎನ್ ಡಿಎ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
Published : November 15, 2025 at 3:55 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ, ಬಿಹಾರ: 2025ರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಭರ್ಜರಿ ಬಹುಮತ ಗಳಿಸಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಬಹುಚರ್ಚಿತ ಪಕ್ಷವಾದ ಜನ ಸೂರಾಜ್ ಪಕ್ಷ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ತಾವು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೋರಾಟ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ - ಪಿಕೆ: ಇತಿಹಾಸ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನ ಸೂರಾಜ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಚಾಲಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಅವರು "ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು, ಐದು ವರ್ಷಗಳು, ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಲಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಹಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, 'ಸಹೋದರ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ' ಎಂದು. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ಪರಿಚಯಸ್ಥರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ಇದು ಕಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಧೈರ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
इतिहास हमेशा अभिमन्यु को याद रखता है!! pic.twitter.com/lYdejyFQEr— Jan Suraaj (@jansuraajonline) November 14, 2025
ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋಲಬಹುದು, ಇತಿಹಾಸವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಸತ್ತರೂ, ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಸಾಹಸಗಾಥೆಯನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ಕೊಲ್ಲುವವರ ಸಾಹಸಗಾಥೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಹಾರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ನನಗೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸತ್ತಂತೆ ಹೊರಬರುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ.
- ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್, ಜನ ಸೂರಾಜ್ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾಪಕ
ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು: ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮರುದಿನ ಶನಿವಾರ ಜನ ಸೂರಾಜ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉದಯ್ ಸಿಂಗ್ ವರದಿಗಾರರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಿಹಾರದ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವರು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎನ್ಡಿಎ ಈ ಅದ್ಭುತ ಜಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों पर जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी का बयान!! pic.twitter.com/RgJ0PDLk5Y— Jan Suraaj (@jansuraajonline) November 15, 2025
"ಎನ್ಡಿಎ ಪಡೆದ ಬಹುಮತವು ಖರೀದಿಸಿದ ಜನಾದೇಶ ಎಂದು ಜನ ಸೂರಾಜ್ ಪಕ್ಷ ನಂಬುತ್ತದೆ". ಜೂನ್ 21 ರಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ₹40,000 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎನ್ಡಿಎ ಈ ಬಹುಮತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಜನರ ಮತಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣದಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಎಂದು ಜನ ಸೂರಾಜ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉದಯ್ ಸಿಂಗ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
40 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಬಿಹಾರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಿಲ್ಲ: ಬಿಹಾರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಈ ಹಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉದಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಹಣ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲದಿಂದ ₹14,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದ ಜನರು ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದ ಹಣ ನೋಡಿ ಅವರು ನಾವು ಧನ್ಯರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಧನ್ಯತೆಯೇ ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಭಾರಿ ಬಹುಮತ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಂದು ಜನ ಸೂರಾಜ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉದಯ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳಂಕಿತರಿಗೆ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬಾರದು: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ಸರ್ಕಾರವು ಭ್ರಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕಳಂಕಿತ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಜನ ಸೂರಾಜ್ ಪಕ್ಷ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉದಯ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು. ಹಿಂದಿನ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಭ್ರಷ್ಟ ಸಚಿವರನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಜನ ಸೂರಾಜ್ ಪಕ್ಷದ ಸಾಧನೆ: ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಜನ ಸೂರಾಜ್ ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕೊಂಡಿದೆ. 32 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಸೂರಾಜ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 10,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮತಗಳು ಹಲವಾರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಜೆಡಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
