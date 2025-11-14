Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ; ಸೋಲಿಗೆ ಇವಿಎಂ, ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಕಾರಣ ಎಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್; ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ದಾಳಿ​

ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಎನ್​ಡಿಎ ಪ್ರಪಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್​ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.

bihar-election-result-2025-congress-blames-sir-and-evm-for-defeat-
ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 14, 2025 at 5:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದೆ. ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್​ಡಿಎ ಪ್ರಚಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಈ ನಡುವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲಿಗೆ ಇವಿಎಂ ಮತ್ತು ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಪವನ್​ ಖೇರ್​, ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್​ಗಳು ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಗಂಟೆಗಳು ಬಿಹಾರದ ಜನರು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೋ ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ನಾನು ಅನುಮಾನಿಸಿದ್ದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿದೆ. 65 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, 20 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5,00,000 ಮತಗಳನ್ನು ಎಸ್​ಐಆರ್​​ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡದೆಯೇ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಡವರು, ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮತಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವಿಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿತು ಪಟ್ವಾರಿ, ಜನರ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಭಾವ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹೇಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿರಂತರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ? ಮತ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ? ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್, ನ್ಯಾಯಯುತ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹರಿಯಾಣದ ನಂತರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಎನ್‌ಡಿಎ ಹಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ನ್ಯಾಯಯುತ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮತ ಕಳ್ಳತನವಾಗುತ್ತದೆ.

ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 13.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 10,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ?, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾದ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಗಳು ನಿಂತು ಹೋದವು. ಆದರೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಂದುವರೆಯಿತು ಎಂದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಭೂಪೇಶ್​ ಬಘೇಲ್, ಜ್ಞಾನೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಎನ್​ಡಿಎಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಮುನ್ನಡೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚುನಾವಣಾ ಪಿತೂರಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ, ಘಟಬಂಧನ್ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎಸ್‌ಐಆರ್​ ಕಾರಣ: ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಆರೋಪ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಹಾರ ಎಲೆಕ್ಷನ್​​​ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ಣಾಯಕ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಭೂಪೇಶ್​ ಬಘೇಲ್ ಆರೋಪ​

TAGGED:

BIHAR ELECTION RESULT 2025
CONGRESS BLAMES SIR EVM FOR DEFEAT
BIHAR ELECTION RESULT
CONGRESS BLAMES SIR EVM FOR DEFEAT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ: ಕುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನ.14 ರಿಂದ ಡಿ.02ರವರೆಗೆ ಸರ್ಪಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇರಿ ಈ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ!

ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ನ.16ರಂದು RSS ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ

11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ದಿನ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್​

2 ಟನ್​ ತೂಕ, ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ!; ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೊದಲ ಆಲ್ -ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮಾಸೆರಾಟಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.