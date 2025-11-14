Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ; 19ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್..ಯಶಸ್ಸಿಯಾದ ಚೌಕಾಶಿ!

ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷದ (ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್) ನಾಯಕ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರು 19ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

chirag-paswan
ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 14, 2025 at 4:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ) : ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಎನ್‌ಡಿಎ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷವಾದ ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷದ (ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್) ನಾಯಕ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರು ತಾವು ಗೆದ್ದ ಸೀಮಿತ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರ ಚೌಕಾಸಿ ತಂತ್ರವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ : ಚುನಾವಣಾ ಘೋಷಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ NDA ಜೊತೆ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರು ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅದೀಗ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ.

29 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 19 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ : ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಜೆಪಿ (ಆರ್) 29 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿ 19 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಚಿರಾಗ್ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಈ ಬಾರಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಬಿಹಾರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವಿಜೇತರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.

NDA ಯ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಸೂತ್ರ : ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಡಿಯಲ್ಲಿ JDU ಮತ್ತು BJP ತಲಾ 101 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದವು. ಚಿರಾಗ್ ಅವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 29 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಜಿತನ್ ರಾಮ್ ಮಾಂಝಿ ಅವರ HAM ಮತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಶ್ವಾಹ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಮೋರ್ಚಾ ತಲಾ ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚಿರಾಗ್‌ಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

2020 ಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ : 2020ರಲ್ಲಿ ಚಿರಾಗ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಪಕ್ಷವು ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಬಂದು 135 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದು, ನಂತರ ಜೆಡಿಯು ಜೊತೆ ವಿಲೀನವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಎನ್‌ಡಿಎಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು.

ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರಾಗ್ ಅವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಎನ್‌ಡಿಎ 29 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಚಿರಾಗ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ಬಿಹಾರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ : ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರ ಉದಯವು ಎನ್‌ಡಿಎ ಗೆಲುವಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಈಗ ಬಿಹಾರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎನ್​ಡಿಎ ಕಮಾಲ್: ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಪಾಟ್ನಾ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ; 6ಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮಾತು

TAGGED:

CHIRAG PASWAN
NDA
ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್
BIHAR
BIHAR ELECTION RESULT 2025

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ: ಕುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನ.14 ರಿಂದ ಡಿ.02ರವರೆಗೆ ಸರ್ಪಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇರಿ ಈ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ!

ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ನ.16ರಂದು RSS ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ

11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ದಿನ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್​

2 ಟನ್​ ತೂಕ, ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ!; ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೊದಲ ಆಲ್ -ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮಾಸೆರಾಟಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.