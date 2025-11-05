ETV Bharat / bharat

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ!

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ನಾಳೆ (ಗುರುವಾರ) ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಮತದಾನದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿ - ಕಿರಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ (ETV Bharat)
ದೇವ್ ರಾಜ್

ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ) : ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಗುರುವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 6) ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. 18 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 121 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ನಾಳೆ ಮತಪ್ರಭು ಬರೆಯಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರ ಮುಗಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಚಾರದ ಗದ್ದಲವು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 122 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಮತದಾನ ಜರುಗಲಿದೆ.

ಪಾಟ್ನಾ, ನಳಂದ, ಲಖಿಸರಾಯ್, ಶೇಖ್‌ಪುರ, ಭೋಜ್‌ಪುರ, ಬಕ್ಸಾರ್, ವೈಶಾಲಿ, ಮುಜಫರ್‌ಪುರ, ಸಮಸ್ತಿಪುರ, ದರ್ಭಂಗಾ, ಸಹರ್ಸಾ, ಮಾಧೇಪುರ, ಖಗಾರಿಯಾ, ಮುಂಗೇರ್, ಬೇಗುಸರಾಯ್, ಸರನ್, ಸಿವಾನ್ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲ್‌ಗಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಎದುರಿಸಲಿವೆ.

ಮೀಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಷ್ಟು?
ಮೀಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಷ್ಟು? (ETV Bharat)

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಮತದಾರರು: ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆಯುವ 121 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 1314 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಇವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು 3.75 ಕೋಟಿ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1.98 ಕೋಟಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು 1.77 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 7.38 ಲಕ್ಷ ಯುವಕರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 758 ತೃತೀಯ ಲಿಂಗ ಮತದಾರರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ 45,341 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ (ETV Bharat)

ಮೊದಲ ಹಂತದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವ ಚುನಾವಣೆ ಪರಿಶೋಧಕ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ (ADR) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡಾ 32 ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್​ಡಿಎ ಮತ್ತು ಆರ್​ಜೆಡಿ ಮುಂದಾಳತ್ವದ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ ಬಹುಪಾಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ.

ಕ್ರಿಮಿನಲ್​ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ
ಕ್ರಿಮಿನಲ್​ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ಮುಜಫರ್‌ಪುರ ಮತ್ತು ಕುರ್ಹಾನಿ (ಮುಜಫರ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ)ಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 20 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಖಾಡದಲ್ಲಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದರೆ, ಭೋರೆ (ಗೋಪಾಲ್‌ಗಂಜ್), ಪರ್ಬಟ್ಟಾ (ಖಗಾರಿಯಾ) ಮತ್ತು ಅಲೌಲಿ (ಖಗಾರಿಯಾ) ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಐದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿವೆ.

ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟಿ ಕುಳಗಳು ಯಾರು?
ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟಿ ಕುಳಗಳು ಯಾರು? (ETV Bharat)

ಮತದಾನದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು: ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಹರ್ಸಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಮ್ರಿ ಭಕ್ತಿಯಾರ್ಪುರ್, ಮಹಿಸಿ, ಮುಂಗೇರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾರಾಪುರ್, ಮುಂಗೇರ್ ಮತ್ತು ಜಮಾಲ್ಪುರ್ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂರ್ಯಗಢ ಕ್ಷೇತ್ರದ 56 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮತದಾನ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತದಾನದ ಸಮಯವಾದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ಮಾಹಿತಿ
ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

"ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತದಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಅರೆಸೈನಿಕ ಪಡೆಗಳ 1650 ಗ್ರೂಪ್​​ಗಳು ಸಹ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತದಾನದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಬಿಹಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ (ಡಿಜಿಪಿ) ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಕ್ಷವಾರು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ
ಪಕ್ಷವಾರು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ಯಾವುದೇ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತದಾರರು ನೇರವಾಗಿ ತುರ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿಯಾದ 112ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇವಕ್ಕೂ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಡಿಜಿಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎನ್​​ಡಿಎ vs ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಎನ್​ಡಿಎ ಕೂಟ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. 121 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 57 ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜನತಾದಳ ಯುನೈಟೆಡ್ (ಜೆಡಿಯು) ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಿತ್ರಪಕ್ಷವಾದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) 48 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರ ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷ (ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್) 14 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಶ್ವಾಹ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಮೋರ್ಚಾ (ಆರ್‌ಎಲ್‌ಎಂ) ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ 126 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 121 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾದ ಕಾರಣ ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿವೆ. ವೈಶಾಲಿ, ಬಚ್ವಾರಾ, ರಾಜಪಕರ್, ಬಿಹಾರ್‌ಷರೀಫ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ದೌರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಪರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.

ಪಕ್ಷವಾರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್​ ಅಪರಾಧ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
ಪಕ್ಷವಾರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್​ ಅಪರಾಧ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)

ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳ (ಆರ್‌ಜೆಡಿ) 73 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಪುತ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಮಿಪತ್ರಪಕ್ಷಗಳಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 24, ಸಿಪಿಐ(ಎಂಎಲ್) 14, ಮುಖೇಶ್ ಸಾಹ್ನಿ ಅವರ ವಿಕಾಸಶೀಲ ಇನ್ಸಾನ್ ಪಾರ್ಟಿ (ವಿಐಪಿ) 5, ಸಿಪಿಐ 5, ಸಿಪಿಎಂ ಮತ್ತು ಐಪಿ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಐಐಪಿ) ತಲಾ 3 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಮುಸ್ಲಿಮ್​ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ
ಮುಸ್ಲಿಮ್​ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯುವ 121 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 2020ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸಮಾನ ಜನಾದೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದವು. ಎನ್‌ಡಿಎ 59 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ 61 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಚುನಾವಣಾ ಸಲಹೆಗಾರ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಜನ್ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷವು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 119 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ
ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ (ETV Bharat)

ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು: ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ (ತಾರಾಪುರ್) ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ (ಲಖಿಸರಾಯ್), ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳ (ಆರ್‌ಜೆಡಿ) ನಾಯಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ (ರಾಘೋಪುರ) ಮತ್ತು ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ (ಮಹುವಾ) ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಾಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಚಿವರಾದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರಿ, ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ, ರತ್ನೇಶ್ ಸದಾ, ಸಂಜಯ್ ಸರೋಗಿ, ಮದನ್ ಸಾಹ್ನಿ, ಜಿಬೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಕೇದಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಗುಪ್ತಾ, ರಾಜು ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಮಾಂಟು, ಮಹೇಶ್ವರ್ ಹಜಾರಿ, ಡಾ. ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಶರ್ವನ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೆಂದರೆ, ಬಕ್ಸಾರ್‌ನಿಂದ ಅಸ್ಸಾಂ ಕೇಡರ್‌ನ ಮಾಜಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಂದ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಪಾರ್ಸಾದಿಂದ ಬಿಹಾರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದರೋಗಾ ರೈ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಕರಿಷ್ಮಾ ರೈ, ಲಾಲ್‌ಗಂಜ್‌ನಿಂದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶುಕ್ಲಾ ಆಲಿಯಾಸ್ ಮುನ್ನಾ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಮಗಳು ಶಿವಾನಿ ಶುಕ್ಲಾ, ಛಪ್ರಾದಿಂದ ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ನಟ ಖೇಸರಿ ಲಾಲ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ರಘುನಾಥಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮೃತ ಡಾನ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಮಗ ಒಸಾಮಾ ಶಹಾಬ್.

ಅಖಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
ಅಖಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)

ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿರುವ ಮಾಜಿ ಡಾನ್​ ಅನಂತ್ ಸಿಂಗ್ (ಮೊಕಾಮಾ) ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಡಾನ್​ ರಿತ್ಲಾಲ್ ಯಾದವ್ (ದಾನಾಪುರ) ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಹಿರಿ- ಕಿರಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು: ದರ್ಭಂಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲಿನಗರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಯುವ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್​ (25 ವರ್ಷ) ಕಿರಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಿವಾನ್‌ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅವಧ್ ಬಿಹಾರಿ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ನಳಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರ್ನೌನ ಜೆಡಿಯು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ (78 ವರ್ಷ) ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

