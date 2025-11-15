ರಾಜಕೀಯ ತೊರೆದ ಲಾಲು ಪುತ್ರಿ: ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡ ರೋಹಿಣಿ
ಸಹೋದರ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಆಪ್ತರೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಜಯ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ರಮೀಜ್, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ರೋಹಿಣಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಬಿಹಾರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
Published : November 15, 2025 at 7:16 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ, ಬಿಹಾರ: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾದಳ (RJD) ಅತ್ಯಂತ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಶನಿವಾರ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ರೋಹಿಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ತೊರೆದು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
"ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಂಜಯ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ರಮೀಜ್ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದನ್ನೇ.. ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಸೋಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರೋಹಿಣಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
I’m quitting politics and I’m disowning my family …— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) November 15, 2025
This is what Sanjay Yadav and Rameez had asked me to do …nd I’m taking all the blame’s
ಹರಿಯಾಣ ಮೂಲದ ಸಂಜಯ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೈಡೇ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಮೀಜ್ ಅವರು ಕೂಡಾ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾಲು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಕಲಹ: ಅವರಿಬ್ಬರೂ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಲಾಲು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರೋಹಿಣಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಸಂಜಯ್ ಜೊತೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ನಡುವೆ, ರೋಹಿಣಿ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಜಯ್ ಅವರನ್ನು ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಜೆಡಿಯ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದು ಇತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
46 ವರ್ಷದ ರೋಹಿಣಿ ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಂಜಯ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಚಾರ ವಾಹನವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟನ್ನು ಸಂಜಯ್ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರೋಹಿಣಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಮುಂದಿನ ಸೀಟು ಉನ್ನತ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಮನಸೆಳೆದಿತ್ತು. "ಆದರೂ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಉನ್ನತ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರುವವರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು‘‘ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲು ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತಾವು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು, ಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಆ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ರೋಹಿಣಿ ಅವರ ಪತಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮೂಲದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಸಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಲಾಲುಗೆ ತಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರೋಹಿಣಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ರಾಜೀವ್ ಪ್ರತಾಪ್ ರೂಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದರು.
ಸಂಜಯ್ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್: ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಸಂಜಯ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರ ಮೇಲೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಗನನ್ನು ಆರ್ಜೆಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ಸಂಜಯ್ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಯಾರು ಈ ಸಂಜಯ್ ಯಾದವ್?; 41 ವರ್ಷದ ಸಂಜಯ್ ಹರಿಯಾಣದವರಾಗಿದ್ದು, ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ. ಅವರು 2012-13ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಜೆಡಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಲು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1,000 ಕೋಟಿ ಮೇವು ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ನನ್ನು ತೇಜಸ್ವಿ ಪಾಟ್ನಾಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2015 ಮತ್ತು 2020ರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. 2024 ರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೇಲ್ಮನೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು ಕೂಡಾ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಸಂಜಯ್ಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು 10 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಭರವಸೆ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ಇದೇ ಸಂಜಯ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿ, ಇದು ಯುವಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಲಾಲು ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿ ನಂತರ ಆರ್ಜೆಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
