Bihar Election 2025: ಶರದ್ ಯಾದವ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನಿರಾಕರಣೆ; ಆರ್ಜೆಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ!
ಆರ್ಜೆಡಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಶಿವನಾಂದ ತಿವಾರಿ ಪಕ್ಷದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಲಾಲೂ ಋಣ ತೀರಿಸಿವ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 20, 2025 at 4:27 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಬಿಹಾರ ವಿಧಾಸಬಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಶರದ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಶಾಂತನು ಯಾದವ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳ (ಆರ್ಜೆಡಿ) ಟಿಕೆಟ್ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಇದೀಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಶಾಂತನು ಯಾದವ್ ಬದಲಾಗಿ ಮಾದೇಪುರದಿಂದ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದು, ಜೆಡಿಯು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕವಿತಾ ಸಹಾ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದೆ.
ಆರ್ಜೆಡಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಶಿವನಾಂದ ತಿವಾರಿ ಪಕ್ಷದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಶರದ್ ಯಾದವ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಿರುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು." ಲಾಲು ಅವರು ಶಾಂತನು ಯಾದವ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಋಣದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶರದ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ತೋರಿದ್ದ ನಿಯತ್ತು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶರದ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ನೆನೆದಿರುವ ತಿವಾರಿ, ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರು. ಶರದ್ ಯಾದವ್ ಮಾಧೇಪುರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಶರದ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮಗ ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರ ತಂದೆಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಿತು. ನಾನು ಶರದ್ ಯಾದವ್ ಪತ್ನಿ ರೇಖಾ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಎಂದರು.
मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र हुआ।— Shantanu Yadav (@shantanu_yadav1) October 17, 2025
समाजवाद की हार हुई।#Madhepura pic.twitter.com/6aXVrhZJPT
ಶಾಂತನು ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪಿತೂರಿ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಡ್ರಮ್ ಬಾರಿಸಲು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಇಚ್ಛೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಿತೂರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕತೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ" ಎಂದು ಲಾಲು ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ನೇರವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
राजनीति में हम झाल बजाने नहीं आए हैं मुझे भी अपने पिता का नाम और उनके विरासत को आगे बढ़ाना है।— Shantanu Yadav (@shantanu_yadav1) October 18, 2025
मेरा विरोध सिर्फ आवाज उठाना नहीं, बल्कि जिंदा होने और अपने हक के लिए डटे रहने का सबूत है।#SharadYadav @abplive @aajtak @News18Bihar @news24tvchannel @ABPNews @TV9Bharatvarsh pic.twitter.com/Ig9yDDsXbo
ಅಲ್ಲದೇ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಈ ಮುಂದೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಇಂದು ಆರ್ಜೆಡಿ 143 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 24 ಮಂದಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
