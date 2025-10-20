ETV Bharat / bharat

Bihar Election 2025: ಶರದ್​ ಯಾದವ್​ಗೆ ಟಿಕೆಟ್​ ನಿರಾಕರಣೆ; ಆರ್​ಜೆಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ!

ಆರ್​ಜೆಡಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಶಿವನಾಂದ ತಿವಾರಿ ಪಕ್ಷದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಲಾಲೂ ಋಣ ತೀರಿಸಿವ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

bihar-election-2025-rjd-faces-backlash-after-denying-ticket-to-sharad-yadavs-son-in-madhepura
ಶರದ್​ ಯಾದವ್​- ಶಾಂತನು ಯಾದವ್​- ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್​ ಯಾದವ್​ (ETV Bharat)
ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಬಿಹಾರ ವಿಧಾಸಬಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಶರದ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಶಾಂತನು ಯಾದವ್​ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳ (ಆರ್​ಜೆಡಿ) ಟಿಕೆಟ್​ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಇದೀಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಶಾಂತನು ಯಾದವ್​ ಬದಲಾಗಿ ಮಾದೇಪುರದಿಂದ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್​ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದು, ಜೆಡಿಯು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕವಿತಾ ಸಹಾ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್​ ನೀಡಿದೆ.

ಆರ್​ಜೆಡಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಶಿವನಾಂದ ತಿವಾರಿ ಪಕ್ಷದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಶರದ್​ ಯಾದವ್​ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಿರುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು." ಲಾಲು ಅವರು ಶಾಂತನು ಯಾದವ್​ಗೆ ಟಿಕೆಟ್​ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಋಣದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶರದ್​ ಯಾದವ್​ ಅವರು ತೋರಿದ್ದ ನಿಯತ್ತು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶರದ್​​ ಯಾದವ್​ ಅವರನ್ನು ನೆನೆದಿರುವ ತಿವಾರಿ, ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್​ ಯಾದವ್​ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರು. ಶರದ್ ಯಾದವ್ ಮಾಧೇಪುರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಶರದ್​ ಯಾದವ್​ ಅವರ ಮಗ ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರ ತಂದೆಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಿತು. ನಾನು ಶರದ್​ ಯಾದವ್​ ಪತ್ನಿ ರೇಖಾ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಎಂದರು.

ಶಾಂತನು ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್​ ಕೈ ತಪ್ಪಿದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪಿತೂರಿ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಡ್ರಮ್​ ಬಾರಿಸಲು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಇಚ್ಛೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಿತೂರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕತೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ" ಎಂದು ಲಾಲು ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ನೇರವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೇ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್​​ ಈ ಮುಂದೆ ಟಿಕೆಟ್​ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಇಂದು ಆರ್​ಜೆಡಿ 143 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 24 ಮಂದಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಹಾರ ಎಲೆಕ್ಷನ್: 143 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಆರ್​ಜೆಡಿ; ರಘೋಪುರ್​ನಿಂದ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್​ ಕಣಕ್ಕೆ

SHARAD YADAV
SHANTANU YADAV
TEJASHWI YADAV
BIHAR ELECTION 2025

