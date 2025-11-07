ETV Bharat / bharat

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮತದಾನ; ವಲಸಿಗ ಮತದಾರರು ನಿರ್ಣಾಯಕ, ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ಕಿಶೋರ್​!

ಈ ಬಾರಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೇ 60 ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ.

bihar-election-2025-new-system-going-to-be-formed-in-bihar-says-prashant-kishor-phase-1-voter-turnout
ಪ್ರಶಾಂತ್​ ಕಿಶೋರ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 7, 2025 at 1:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಗಯಾಜಿ (ಬಿಹಾರ): ಈ ಬಾರಿ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತದಾನ, ಬದಲಾವಣೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಜನ್​ ಸೂರಾಜ್​​ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ಕಿಶೋರ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೇ 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದು, ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಜನ್​ ಸೂರಾಜ್​ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ನ.14ರಂದು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನ ನಡೆದಿದೆ. ಬಿಹಾರದ ಶೇ 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಈ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜನ್​ ಸೂರಾಜ್​ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಜನರಿಗೆ ಇರುವ ಅವಕಾಶದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆಯ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಜನರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಜನ್​ ಸೂರಾಜ್​​ ಪಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಇಂದು ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಜನರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮತಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್​ ಕಿಶೋರ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಲಸಿಗರೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಾಯಕರು: ಛತ್ ಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಿಶೋರ್​ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

20 ಮಿಲಿಯನ್​ ಜನರಿಂದ ಮತದಾನ: ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 20 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮತದಾನವನ್ನು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.

ಹಳೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಭಯ ನಿವಾರಣೆ: ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​, ಲಾಲು ಯಾದವ್​ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನೇರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಿತೀಶ್ ಭಯದಿಂದ ಲಾಲುಗೆ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ಭಯಪಟ್ಟು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಜನ್ ಸೂರಾಜ್​ ಪರ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಜನರು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಈ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 20 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು, ಇದು ಭಯದ ರಾಜಕೀಯದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್​ ಕಿಶೋರ್​ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಕ್ಷಗಳ ವಿಶ್ವಾಸ: ದಾಖಲೆಯ ಮತದಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎನ್​ಡಿಎ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಎರಡೂ ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಇದನ್ನು ಎನ್​ಡಿಎ ಅಲೆ ಎಂದರೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ: ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶೇ 64.46 ಮತದಾನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಹಾರ ಡಿಸಿಎಂ ವಿಜಯ್​ ಕುಮಾರ್​ ಸಿನ್ಹಾ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು, ಸಗಣಿ ತೂರಾಟ

TAGGED:

PRASHANT KISHOR
BIHAR PHASE 1 VOTING
RECORD VOTING IN BIHAR
PRASHANT KISHOR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ

ಗಗನಯಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ ಇಸ್ರೋ: ವಿ.ನಾರಾಯಣನ್

"ಸರ್​.. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್​ ಕೇರ್​ನ ರಹಸ್ಯವೇನು"? ಹರ್ಲಿನ್​ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ

ಕೊರಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ: ಇದು ಭಾರತದ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ಸಮುದಾಯವೇ ನಾಶವಾಗುವ ಆತಂಕದ ಕಥೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.