ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮತದಾನ; ವಲಸಿಗ ಮತದಾರರು ನಿರ್ಣಾಯಕ, ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್!
ಈ ಬಾರಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೇ 60 ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ.
Published : November 7, 2025 at 1:54 PM IST
ಗಯಾಜಿ (ಬಿಹಾರ): ಈ ಬಾರಿ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತದಾನ, ಬದಲಾವಣೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಜನ್ ಸೂರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೇ 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದು, ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಜನ್ ಸೂರಾಜ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ನ.14ರಂದು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನ ನಡೆದಿದೆ. ಬಿಹಾರದ ಶೇ 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಈ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜನ್ ಸೂರಾಜ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಜನರಿಗೆ ಇರುವ ಅವಕಾಶದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
#WATCH | गयाजी, बिहार: जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव पर कहा, " इस बार मतदान प्रतिशत आज़ादी के बाद से अब तक के सबसे ज़्यादा है। मैं महीनों से कह रहा हूं कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है। अब, जन सुराज की वजह से लोगों के पास एक विकल्प है। बढ़ा हुआ… pic.twitter.com/cuYJ4ORwT2— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 7, 2025
ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆಯ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಜನರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಜನ್ ಸೂರಾಜ್ ಪಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಇಂದು ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಜನರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮತಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಲಸಿಗರೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಾಯಕರು: ಛತ್ ಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಿಶೋರ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
20 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಂದ ಮತದಾನ: ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 20 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮತದಾನವನ್ನು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.
#WATCH | #BiharElection2025 Phase 1 | Gaya, Bihar | Jan Suraaj founder Prashant Kishor says, " this time the voting percentage is higher than ever since independence. i have been saying for months that more than 60% of biharis want change. and now, people have an option because of… pic.twitter.com/jzhpYbnFEV— ANI (@ANI) November 7, 2025
ಹಳೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಭಯ ನಿವಾರಣೆ: ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಲಾಲು ಯಾದವ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನೇರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಿತೀಶ್ ಭಯದಿಂದ ಲಾಲುಗೆ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ಭಯಪಟ್ಟು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಜನ್ ಸೂರಾಜ್ ಪರ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಜನರು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಈ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 20 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು, ಇದು ಭಯದ ರಾಜಕೀಯದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಕ್ಷಗಳ ವಿಶ್ವಾಸ: ದಾಖಲೆಯ ಮತದಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎನ್ಡಿಎ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಎರಡೂ ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಇದನ್ನು ಎನ್ಡಿಎ ಅಲೆ ಎಂದರೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ: ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶೇ 64.46 ಮತದಾನ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಹಾರ ಡಿಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು, ಸಗಣಿ ತೂರಾಟ