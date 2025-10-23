ಬಿಹಾರ ಎಲೆಕ್ಷನ್: ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ

ETV Bharat / bharat

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ: ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಣದ ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದು ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಇಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

Mahagathbandhan declares Tejashwi Yadav as CM face, Mukesh Sahani as Deputy CM for Bihar polls
ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್​, ಅಶೋಕ್​ ಗೆಹ್ಲೋಟ್​ (ANI)
ಪಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳ (ಆರ್​ಜೆಡಿ)ದ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರು​ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್​ನ ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಅಶೋಕ್​ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಇಂದು​ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್​ನಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಮತಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ವಿಕಾಸಶೀಲ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಪರಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುಖೇಶ್​ ಸಹಾನಿ ಅವರನ್ನು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘೋಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್​ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಐಸಿಸಿಯ ಹಿರಿಯ ಚುನಾವಣಾ ವೀಕ್ಷಕ ಗೆಹ್ಲೋಟ್​, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​ ಖರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯುವ ನಾಯಕ. ದೀರ್ಘ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೆಂಬಲವೂ ಇದೆ ಎಂದರು.

ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಜನರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಎನ್​ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡುತ್ತಿದೆ. ಎನ್​ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಜೊತೆಗೆ ಧ್ರುವೀಕರಣ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದೇಶ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದರೂ ಗಣನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಶ ಬಿಹಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ವಿಕಾಸಶೀಲ ಇನ್ಸಾನ್ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಮುಖೇಶ್ ಸಹಾನಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಕ್ಷದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುರಿದು ಶಾಸಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಜಲವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ನಿಂತು, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಿಪಿಎಂಎಲ್​ ನಾಯಕ ದೀಪಂಕರ್​ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಹಾರದ ಜನರು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯುವಜನತೆ, ರೈತರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಬಡವರ ಚುನಾವಣೆ. ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್​ ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳದ ನೇತೃತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ದೀಪಂಕರ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ (ಸಿಪಿಐ-ಎಂಎಲ್), ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ (ಸಿಪಿಐ), ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ (ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌ವಾದಿ) (ಸಿಪಿಎಂ) ಮತ್ತು ಮುಖೇಶ್ ಸಹಾನಿ ಅವರ ವಿಕಾಸಶೀಲ ಇನ್ಸಾನ್ ಪಕ್ಷ (ವಿಐಪಿ)ಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್​ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ; ಸಿಎಂ ಯಾರೆಂಬುದು ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಳಿಕ ನಿರ್ಧಾರ: ಅಮಿತ್ ಶಾ

ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್
BIHAR ELECTION 2025
ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್
MAHAGATHBANDHAN DECLARES CM FACE

