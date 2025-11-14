Bihar Election Results 2025

ಜೆಡಿಯು-ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲೇರಿದ ಸಂಭ್ರಮ; ಆರ್​ಜೆಡಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರವ ಮೌನ

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಎನ್​ಡಿಎ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಜೆಡಿಯು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದೆ.

ಜೆಡಿಯು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ (PTI)
By Dev Raj

Published : November 14, 2025 at 1:40 PM IST

ಪಾಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಎನ್​ಡಿಎ ಭಾರಿ ಬಹುಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಚಂಡ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರಪಕ್ಷ ಜೆಡಿಯು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುವಂತಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಜೆಡಿಯು ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಕಟೌಟ್​, ಬ್ಯಾನರ್‌​ಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಾಟ್ನಾದ ಜೆಡಿಯು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 'ಬಿಹಾರ ಎಂದರೆ ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್'​, 'ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್'​ ಹಾಗು ಗೆಲುವಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವ ಅನೇಕ ಪೋಸ್ಟರ್​ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಜೆಡಿಯು ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳ ಪೋಸ್ಟರ್​ನೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಟೆ, ಶಂಖ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ, ಡ್ರಮ್​ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಗೆಲುವಿನ ಕೇಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದು, ಬಣ್ಣ ಎರಚಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್​​​ ಪ್ರಕಾರ, ಜೆಡಿಯು ತನ್ನ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಗಿಂತ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಯು ತಲಾ 101 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್​ನಲ್ಲಿ ಆರ್​ಜೆಡಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ ಜೆಡಿಯು ಪಡೆದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿದೆ.

2020ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಂಡು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದ ಜೆಡಿಯು ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಗೆಲುವಿನ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೆಡಿಯು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಜನರು ನಿತೀಶ್​ರನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಜನಪರ ನೀತಿಗಳ ಸಮರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ. 2020ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ನಿರಾಶೆ ಹೊಂದಿದ್ದೆವು. ಇದೀಗ ಈ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಜೆಡಿಯು ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಜೆಡಿಯು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ವಿನೋದ್​ ಕುಮಾರ್​ ಸಿಂಗ್​ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಚಿತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಳಿಕ ನಿಜವಾದ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾವೀಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ 500 ಕೆ.ಜಿ ಲಡ್ಡು ಹಂಚಿಕೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, "ಈ ಗೆಲುವು ಸಿಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಆಚರಣೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಬಂದು ಹೋದವು, ಆದರೆ ನಾವು ಚುನಾವಣಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದೆವು. ಇಂದು ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಸಮಯ. ಎನ್​ಡಿಎ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲೇಬಿ, ಲಿಟ್ಟಿ-ಚೋಖಾ, ಸಟ್ಟು ಪರಾಠ, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬದನೆಕಾಯಿ ಚೋಖಾದಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಹಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಮೊಕಾಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಸಲ್​ಮ್ಯಾನ್​ ಅನಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಔತಣಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಅನಂತ್​ ಸಿಂಗ್​ ಜೆಡಿಯು ಪರ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು.

ಬಿಜೆಪಿ, ಆರ್​ಜೆಡಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕೊಂಚ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್​ಜೆಡಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರವ ಮೌನ ಆವರಿಸಿದ್ದು, ಜನರಿಲ್ಲದೆ ಭಣಗುಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಜನರು ಕಂಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.

