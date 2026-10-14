4 ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ದಸರಾದ ರಾವಣ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬ!
ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾಕಾರದ ರಾವಣ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬ, ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : October 14, 2026 at 6:30 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಬಿದಿರಿನ ಮುಖವನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೆತ್ತುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅದರ ಚೌಕಟ್ಟು, ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿನ ರಾಕ್ಷಸ ದೊರೆ ರಾವಣನ ಕೋಪದ ಕಣ್ಣು, ದಪ್ಪ ಮೀಸೆಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದವು. ದೈತ್ಯಾಕೃತಿಯ ರಾವಣದ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದವರ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಶಾಂತವಾಗಿ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯ ಪಡೆದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿನ ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳು ಬಾಕಿಯಿದ್ದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ದಸರಾದಂದು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಲಿರುವ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಗ್ರಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾವಣ, ಆತನ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಗನ ಮೂರು ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದು ಶ್ರೀರಾಮನ ವಿಜಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ಗೆಲುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಾಟ್ನಾದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾವಣನನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವನ ಸಹೋದರ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಮಗ ಮೇಘನಾದನ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ 11 ಮಂದಿಯ ತಂಡವೊಂದು ನಿರತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮರಸ್ಯವು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಜನರು ಪರಸ್ಪರರ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಆ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ತಂಡದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಸೋಹೈಲ್ ಖಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರರಾಗಿರುವ ಇವರ ಕುಟುಂಬವು ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಮೇಘನಾದರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸುವರ್ಣ ಲಂಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಲೆಯು ತಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜರಿಂದ ತಾತನಿಗೆ, ತಾತನಿಂದ ತಂದೆಗೆ ಮತ್ತು ಈಗ ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ 100 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊಹೈಲ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಆ ಮೂರೂ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳ ಮುಖದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಮೈದಾನದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮುಖಗಳಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು. ರಾವಣನ ಮುಖಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಉಗ್ರ ಭಾವನೆ, ಕೋಪಗೊಂಡ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾದ ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿದ ಮೀಸೆ ರೂಪಿಸಿ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮೈದಾನದ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಾಗಲು, ಆ ಮೂರೂ ರಾಕ್ಷಸರ ಮುಖಗಳಿಗೆ 3ಡಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಮೂರು ಪಾತ್ರಗಳ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ಅವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಉಡುಪುಗಳು, ರಕ್ಷಾಕವಚ, ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ಗುರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 62 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಾಗಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ದ್ವಿಮುಖ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಮುಖವಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾವಣ ದಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಮೆಯು 90 ಅಡಿ, ಕುಂಭಕರ್ಣನದು 85 ಅಡಿ ಮತ್ತು ಮೇಘನಾದನದು 80 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಬಿಹಾರದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದದ್ದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸೊಹೈಲ್.
ರಾವಣನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯದಂತೆ 10 ತಲೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ, ಚಕ್ರವನ್ನು ಆತನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಅದು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಮನಿಂದ ರಿಮೋಟ್ ಮೂಲಕ ಬಾಣದಿಂದ ರಾವಣನಿಗೆ ತಾಗಿದಾಗ ಅದು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಕೃತಿಯು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಜ್ವಾಲೆಗಳನ್ನು, ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಬಿಳಿ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಬಣ್ಣದ ಹೊಗೆ ಬರುವಂತೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂತಹ ಅಂತಿಮ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅಲ್ಪಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಇದರ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಶ್ರಮ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹರಿಯಾಣದ ಪಾಣಿಪತ್, ಗುಜರಾತ್ನ ಸೂರತ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ನ ಲುಧಿಯಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಟ್ರಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದ ಡೇರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿ, ಎಂಟು-ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ನಾವು ಬಿಹಾರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಪಂಜಾಬ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಗುಜರಾತ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಸ್ಗರ್ ಅಲಿ ಅವರು ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಲುಧಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬವೊಂದರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ , ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಪನಂಬಿಕೆಯು ಎಂದಾದರೂ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟುಮಾಡಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಜನರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಅವರಿಗೆ ಕುತೂಹಲವಿರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ರಾಕ್ಷಸರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಅವು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಿಂದೂಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯ ಪಾಠವಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಾಳಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವವರು, ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಸ್ಪರರ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀ ದಸರಾ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಮಲ್ ನೋಪಾನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಈ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ 1955ರಿಂದಲೂ ರಾವಣ ವಧೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಈ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ದಸರಾ ಉತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಾದ ತಂಡವೊಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸರ್ವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಗೌರವ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಡಿಪಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಇದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಇದು ತಮ್ಮ 71ನೇ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನವರಾತ್ರಿಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 10 ದಿನಗಳ ರಾಮಲೀಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದಸರೆಯಂದು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಲಂಕೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ ರಚನೆಯೊಂದನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಮೂರು ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ದಹಿಸುವ ಮುನ್ನ ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಂತನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಿದ್ದಾನೆ
ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳು, ಪಟಾಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಡಿಮದ್ದುಗಳಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ವರ್ಷ ಆ ತಂಡ ನೀರು ನಿರೋಧಕ ವಿಶೇಷ ಕಾಗದವನ್ನು ಬಳಸಲಿದೆ. ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾಗದವು ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಳೆಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು.
ಸೊಹೈಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಬ್ಬವೊಂದರ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಈ ಭವ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ರೂಪವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಿರಬೇಕು. ಧರ್ಮಗಳು ಸ್ನೇಹ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಭಾವಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದೇ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
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