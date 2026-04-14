ಬಿಹಾರದ ನೂತನ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಆಯ್ಕೆ: ನಾಳೆಯೇ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ: ನಿತೀಶ್ ಯುಗಾಂತ್ಯ - ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುಗಾರಂಭ
ಬಿಹಾರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : April 14, 2026 at 5:18 PM IST
Updated : April 14, 2026 at 5:35 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಬಿಹಾರದ ನೂತನ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚೌಧರಿ ಅವರನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಾರಾಪುರದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಎನ್ಡಿಎ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ಬಿಹಾರದ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುಗ ಎಂದರೆ ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಅವರನ್ನು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಇದು ಕೇವಲ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿ ಅದರ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಅದೇ ಸಾಮ್ರಾಟ್.
ಚೌಧರಿ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಇದು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲ - ಸಾಮ್ರಾಟ್: ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ, ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನನಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಬಿಹಾರದ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷ್ಠೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದುಕಲು ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ನವೆಂಬರ್ 16, 1968 ರಂದು ಮುಂಗೇರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಖನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಶಕುನಿ ಚೌಧರಿ ದಂಪತಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ, ಈಗ ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಶಕುನಿ ಚೌಧರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಸಮತಾ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಲಾಲು ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೀಡಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೂಡಾ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆಡಿಯು ತೊರೆದು ಮಾಂಝಿ ಬಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದ ಚೌಧರಿ: ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಶಕುನಿ ಚೌಧರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಜೆಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. 1990 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಜೆಡಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದರು. 1999ರಲ್ಲಿ ರಾಬ್ಡಿ ದೇವಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕಾಯಿತು.
2000 ಮತ್ತು 2010 ರಲ್ಲಿ ಪರ್ಬಟ್ಟಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದರು. 2014 ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಜಿತನ್ ರಾಮ್ ಮಾಂಝಿ ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. 22 ಸದಸ್ಯರ ಆರ್ಜೆಡಿಯ ಏಳು ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಅಂದು ಜೆಡಿಯು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ, ಜಿತನ್ ರಾಮ್ ಮಾಂಝಿ ಅವರ ಬಣ ಸೇರಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು 2018 ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು.
2019 ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿತು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಅವರು ಎಂಎಲ್ಸಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. 2023 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಹಾರ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದರು. 2024 ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. 2025 ರಲ್ಲಿ ತಾರಾಪುರದಿಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು.
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಿಎಂ: ಬಿಹಾರ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಮೊದಲ ಸಿಎಂ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಶ್ವಾಹ್, ಬಿಹಾರ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌದರಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರ ನೂತನ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಚೌಧರಿ ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
