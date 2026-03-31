ವೃಂದಾವನದ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ 1,007 ಕಿ.ಮೀ ದಂಡಾವತ್ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡ ದಂಪತಿ

ಜೈ ಶಾ ಮತ್ತು ಸಾವಿತ್ರಿ ದೇವಿ ದಂಪತಿ ವೃಂದಾವನದ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ ದಂಡಾವತ್ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

bihar-couple-embarked-on-1007-kilometer-prostrate-pilgrimage-to-seek-darshan-of-premanand-maharaj
ದಂಡಾವತ್ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡ ಬಿಹಾರದ ದಂಪತಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 31, 2026 at 5:36 PM IST

ಸಂತ ಕಬೀರ್ ನಗರ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೃಂದಾವನದ ಸಂತ ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಜೀ ಮಹಾರಾಜರ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿಹಾರದ ಜೈ ಶಾ ಮತ್ತು ಸಾವಿತ್ರಿ ದೇವಿ ದಂಪತಿ ಬಹುದೂರದ ದಂಡಾವತ್ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಂಪತಿ ಬಿಹಾರದಿಂದ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ 1,007 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ದಂಡಾವತ್ (ಮಲಗುತ್ತಾ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ) ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಂತ ಕಬೀರ್ ನಗರದ ಗಡಿ ತಲುಪಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜೈ ಶಾ, "ನಾವು ಬಿಹಾರ ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ, ದೃಢನಿಶ್ಚಯದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಗರ ವೃಂದಾವನ ತಲುಪುತ್ತೇವೆ. ದಾರಿಯುದ್ದ ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಮಹಾರಾಜ ಜಿ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಗೌಣವಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಜೈ ಶಾ ಹಾಗು ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಗದಿತ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಮರುದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಪುನರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಾವಿತ್ರಿ ದೇವಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ದಂಡಾವತ್ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವೃಂದಾವನ ತಲುಪಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಲ್ಲದು" ಎಂದರು.

ಸಂತ ಕಬೀರ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳು ದಂಪತಿಯ ಅಚಲ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾ, ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

1,000 ಮೊಳೆಗಳ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡ ಭಕ್ತ: ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತನ ನಂಬಿಕೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದಾಗ ಆತ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ವಾರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.

ಇಲ್ಲಿನ ನಿತೇಶ್ (27) ಎಂಬ ಯುವಕ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮರದ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಖಾತು ಶ್ಯಾಮ್ ನಗರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಾನ್ ಖಾತು ಶ್ಯಾಮ್‌ಗೆ ದಂಡಾವತ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು.

ನಿತೇಶ್‌ ಅವರ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ನಿತೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಗುಂಪು ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮುಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಜತೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿತೇಶ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 501 ಮೊಳೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಖಾತು ಶ್ಯಾಮ್ ನಗರಿಗೆ ದಂಡಾವತ್ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.

